Суббота, 22 Декабря 2018 12:21

АрмИнфо.Верховный орган АРФ Дашнакцутюн, изучив законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о "Структуре и функционировании Правительства", выражает глубокую обеспокоенность рядом предложенных поправок.

В сообщении АРФД, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Инициатива Правительства по объединению министерств, реорганизации и роспуску ряда органов государственного управления без разработки концепции, надлежащего обоснования и общественного обсуждения не выдерживает никакой критики. Такое спорное решения чреваты серьезными последствиями".

Не отрицая необходимости повышения эффективности системы государственного управления путем оптимизации, партия одновременно считает неприемлемым любые необдуманные и поспешные действия. Особенно неприемлемым для АРФД является то, что ставится под вопрос целесообразность существования Министерства диаспоры и Министерства культуры как отдельных государственных органов.

"Казалось бы, цель Правительства поднять отношения с диаспорой на новый уровень и организовать крупную репатриацию должна была привести к принятию новых, концептуальных подходов. Однако вместо переоценки деятельности Министерства диаспоры было принято решение о роспуске Министерства без широкого, всестороннего общественного и экспертного обсуждения. Решение о закрытии Министерства диаспоры, частично покрывающее пробел отсутствия общеармянской организации, безусловно, найдет свою негативную реакцию у наших соотечественниках за рубежом",

- говорится в заявлении. Как считают авторы заявления, вне зависимости от того, удалось ли вышеупомянутому Министерству решить поставленные задачи, оно "призвано было стать не только главной связью государства и армян, проживающих за границей, но и проявлением идеологического подхода к восприятию армян как ОДНОГО и ЦЕЛОГО". "Укрепление диаспоры является стратегически важным вопросом и одной из ключевых гарантий безопасности и прогресса родины", - отметили они.

Верховный орган АРФ Дашнакцутюн призывает пересмотреть законопроект о "Структуре и функционировании Правительства" и, в частности, вернуть истинную миссию Министерства диаспоры на основе пересмотренной и реформированной повестки дня. Отметим, что сотрудники расформированных министерств Культуры и Диаспоры накануне провели акцию протеста, требуя от правительства не ликвидировать эти ведомства. Меж тем, правительство Армении планирует ликвидировать Минкульт, а одну часть его управлений присоединить к Министерству образования и науки, другую - к Комитету градостроительства. Что будет с функциями Миндиаспоры, пока не известно, но как на днях заметил и.о. премьера Никол Пашинян, в функциях практически всех министерств Армении есть компонент работы с Диаспорой. Как указал на днях и.о. главы правительства, в результате реформирования структуры Правительства в Армении вместо 17 министерств планируется оставить

12. Заметим, что месяцами ранее один из советников Пашиняна заявил о намерении правительства сократить порядка 100 тысяч сотрудников госсектора, из задействованных в госаппарате около 240 тысяч сотрудников.