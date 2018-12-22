Суббота, 22 Декабря 2018 12:03

АрмИнфо.Жители Эчмиадзина накануне вечером, после вынесения судом решения об освобождении генерала Манвела Григоряна перекрыли ему въезд в город, таким образом, выразив своё отношение к Григоряну. Акции протеста с требованием повторного ареста, продолжились и сегодня.

С раннего утра группа граждан перекрыла центральные улицы Эчмиадзина. Они считают решение суда "политическим саботажем" в отношении действующей власти. Как заявили они, если и.о. премьер-министр Армении Никол Пашинян не правомочен повлиять на систему правосудия, то они - как граждане РА, могут и должны высказать свою позицию в отношении "незаконных" мер осуществления правосудия.

Суд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря принял решение об освобождении под залог генерала Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. Ранее, 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении.

При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, в том числе и собранные школьниками. В ходе обыска особняка Григоряна было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны и машина Скорой помощи.

При доме отдыха депутата-республиканца есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. Согласно информации СНБ, на основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для подкормки животных в собственном зоопарке. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС.

Между тем, в конце ноября арестованный генерал обратился к правительству, сообщив о готовности передать государству территорию принадлежащего ему "Анкаличского боброводческого хозяйства" в общине Акналич стоимостью около 6 млрд драмов. Адвокат Арсен Мкртчян призвал не рассматривать данный шаг, как попытку откупиться. "Передача данного имущества - это помощь Григоряна государству, чем он занимался всегда. Это не попытка подкупить государство, а его образ жизни", - подчеркнул Мкртчян. "Это жест человека, который всегда давал Родине больше, чем брал. А делается это для того, чтобы пристыдить следственный орган в том, что генерала обвиняют "в краже зерна, тем временем он готов подарить государству целые мешки зерна", - заявил адвокат.