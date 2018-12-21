Пятница, 21 Декабря 2018 21:01

АрмИнфо. На площади Республики в Ереване зажглись огни главной елки страны.

Мэр Айк Марутян зажег огни на новогодней елке, после чего в столице начался праздничный салют. Перед тем, как зажечь огни на елке, Айк Марутян выступил перед собравшимися на площади жителями Еревана, и призвал всех детей обязательно загадать желание, пообещав, что оно обязательно осуществится.

Отметим, что на мероприятии зажжения огней на елке присутствовал также и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян с семьей. Напомним, что привезенная из России елка вместе с огнями и игрушками обошлась мэрии Еревана в 70 млн. драмов.