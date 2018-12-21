Пятница, 21 Декабря 2018 20:41

АрмИнфо. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное послание и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с победой блока "Мой шаг" на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба правительства, в послании, в частности, говорится: "Поздравляю вас с победой возглавляемого вами блока "Мой шаг" на досрочных выборах. Результаты выборов отражают высокое доверие людей к осуществляемым вами реформам.

Я уверен, что отношения между Киргизией и Арменией основаны на взаимном уважении, продолжат развиваться во благо народов двух стран. Желаю вам успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Армении мира и процветания".

Отметим, что 9 декабря в Армении прошли досрочные парламентские выборы. По их результатам блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, набрал 70,44% голосов избирателей.