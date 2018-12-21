Пятница, 21 Декабря 2018 20:24

АрмИнфо. Ни о каком повышении тарифов на газ не было и речи. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, комментируя появившиеся в армянской прессе слухи о том, что в ходе телефонной беседы Авинян со своим российским коллегой обсуждали повышение цены на газ.

"По телефону был обсужден формат переговоров в связи с тарифами на газ в Армении. Только после проведения переговоров станет ясно, поднимутся цены на газ или же, напротив, понизятся", - заключил Авинян.

Отметим, что в настоящее время между Арменией и Россией идут переговоры вокруг цены на газ, поскольку договор, по которому РА получает российский газ по цене за $150 за 1000 кбм, завершается 31 декабря 2018 года. При этом министр энергетики и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян проинформировал журналистов о том, что пока стороны не придут к согласию относительно цены на газ, Армения будет получать голубое топливо по нынешней цене. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что существует возможность снижения цены на российский газ для РА, и он намерен обсудить этот вопрос с российским лидером.