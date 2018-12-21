Пятница, 21 Декабря 2018 20:19

АрмИнфо. Сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом, пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян заявлял, что проведение встречи между и.о. премьер- министра Армении Николом Пашиняном и кандидатом на должность генсека ОДКБ Станиславом Засем не предусмотрено.

"Это решение должно быть подписано шестью главами государств. Генсек назначается консенсусом, шестью главами государств", - сообщил Зайнетдинов РИА Новости. По его словам, у секретариата ОДКБ пока нет информации, подписал ли еще кто-то из глав государств решение, кроме Лукашенко, равно как и "не определены сроки" для этого.

"У меня информации по этому поводу нет никакой", - пояснил он.

Зась в пятницу заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации, настаивая, что генсеком должен остаться представитель этой страны.