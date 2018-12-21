Пятница, 21 Декабря 2018 19:43

АрмИнфо. Сотрудников подлежащих ликвидации министерств и ведомств, предупредят об этом за 3 месяца. Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

Он также отметил, что еще 3 месяца сотрудники данных структур будут получать зарплату. "Таким образом, у них будет 6 месяцев, чтобы найти себе новую работу", - заключил Агаджанян.

Отметим, что сотрудники расформированных министерств Культуры и Диаспоры сегодня провели акцию протеста, требуя от правительства не ликвидировать эти ведомства. Меж тем, правительство Армении планирует ликвидировать Минкульт, а одну часть его управлений присоединить к Министерству образования и науки, другую - к Комитету градостроительства. Что будет с функциями Миндиаспоры пока не известно, но как на днях заметил и.о. премьера Никол Пашинян, в функциях практически всех министерств Армении есть компонент работы с Диаспорой. Заметим, что месяцами ранее один из советников Пашиняна заявил о намерении правительства сократить порядка 110 тысяч сотрудников госсектора, на фоне того, что в целом в госсфере работает порядка 160 тысяч сотрудников. Напомним, что в результате реформирования структуры Правительства в Армении вместо 17 министерств планируется оставить 12.