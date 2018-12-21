Пятница, 21 Декабря 2018 18:57

АрмИнфо. Проведение встречи между и.о. премьер- министра Армении Николом Пашиняном и кандидатом на должность генсека ОДКБ Станиславом Засем не предусмотрено. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.

Он отметил, что подобная встреча не планируется. "Если до сих пор подобная встреча не прошла, значит, в ней нет необходимости", - пояснил Егоян.

Отметим, что сегодня после рабочей встречи между президентом Беларуси Александром Лукашенко и государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ. Должность Зася одобрили главы Казахстана, Таджикистана, России и Киргизии. Зась провел встречи с президентами данных стран. Сегодня Зась также заявил, что готов встретить с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также министрами ИД и обороны Армении.