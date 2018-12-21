Пятница, 21 Декабря 2018 18:27

АрмИнфо. Демократическая партия Армении полностью поддерживает требования сотрудников Минкульта, выступающих против упразднения министерства.

"Напротив, нужно приложить все усилия для того, чтобы оно работало эффективнее, представляя многовековую армянскую культуру",- говорится в заявлении Демократической партии. В заявлении представители партии призвали интеллигенцию выразить свою позицию по данному вопросу. "Мы считаем, что правительство Армении не должно спешить с решением и должно организовать публичные обсуждения. Министерство культуры в Армении должно быть сохранено и оно должно работать с удвоенной силой", - отмечается в заявлении.

В свою очередь зампред РПА, бывший министр образования и науки Армен Ашотян, касаясь возможности присоединения Минкульта к Министерству образования и науки, на своей страниц в соцсети Facebook написал: "Министерство образования и науки является большим министерством, которое работая день и ночь, с трудом успевает справиться со своими делами. Данное ведомство не может заниматься еще и дополнительной работой. Министерство культуры есть во всех странах, для которых важен вопрос национальной идентичности, у которых есть огромное культурное наследие или для которых история, а также культура имеют политическое значение. В Греции, Италии или Сербии никому и в голову не придет закрыть министерство культуры. В этом году мы получили огромный удар в ЮНЕСКО, так как азербайджанцы, из-за нашего бездействия, смогли зарегистрировать свой танец, напоминающий кочари, в то время как в прошлом году мы, ценой больших усилий зарегистрировали кочари в список нематериального культурного наследия армянского народа. Самым опасным моментом в этой истории является то, что азербайджанцы записали этот танец как региональный танец Нахичевана", - задался вопросом Ашотян.

Касаясь упразднения Министерства Диаспоры, Ашотян заметил, что в свое время его создание преследовало две главные цели, во-первых, МИД не мог справляться со всем спектром работы с Диаспорой, во-вторых, это было важным посылом во внешней политике. "Не случайно, что после нас Азербайджан также ведет институциональные работы в этом направлении. Очевидно, что наш МИД не сможет полностью решать все вопросы, связанные с Диаспорой и впредь. Оптимизация системы государственного управления не должна быть самоцелью. На фоне огромных сомнительных затрат, осуществляемых сегодняшними властями, этот социальный удар, который наносится тысячам людей, не имеет ничего общего с заявленными целями", - заключил Ашотян.

Отметим, что сотрудники расформированных министерств культуры и Диаспоры сегодня провели акцию протеста, требуя от правительства не ликвидировать эти ведомства. Меж тем, правительство Армении планирует ликвидировать Минкульт, а одну часть его управлений присоединить к Министерству образования и науки, другую - к Комитету градостроительства. Что будет с функциями Миндиаспоры пока не известно, но как на днях заметил и.о. премьера Никол Пашинян, в функциях практически всех министерств Армении есть компонент работы с Диаспорой. Заметим, что месяцами ранее один из советников Пашиняна заявил о намерении правительства сократить порядка 110 тысяч сотрудников госсектора, на фоне того, что в целом в госсфере работает порядка 160 тысяч сотрудников.

Напомним, что в результате реформирования структуры Правительства в Армении вместо 17 министерств планируется оставить 12.