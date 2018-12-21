Пятница, 21 Декабря 2018 18:25

АрмИнфо. Для внедрения новой транспортной сети необходимо минимум два года. Об этом заявил в беседе с журналистами после заседания Совета старейшин Еревана 21 декабря мэр столицы Айк Марутян.

<Хотим мы того или нет, но в наследство нами получено именно такая система городского транспорта. Причем, мы получили не просто плохую транспортную систему, а разрушенную сеть>, - заявил Марутян.

Далее градоначальник подчеркнул, что мэрия обратилась к британской консалтинговой компании с вопросами, ответы на которые будут получены лишь в феврале.

После этого надо будет привлечь другую компанию для превращения теоретической части в практическую, затем только начнется реализация программы. <Не исключается, что нас она и не устроит, потому что британцы учитывают показатели пассажироперевозок 2014 года, когда прошлым мэром был отдан этой компании заказ на осуществление исследований по улучшению сферы общественного транспорта Еревана. С тех пор прошло 4 года, надо понять, это число совпадает с нынешним или нет. Сейчас они не отвечают на данный вопрос, говорят, нужно более объемное исследование>, - отметил градоначальник.

Напомним, что в свое время британской компании для работ по улучшению сферы общественного транспорта Армении были выделены 850 тыс. евро.

Касаясь вопроса уборки мусора, Марутян заявил, что компания <Санитек> просто не успевает справиться с работами. В этом он тоже обвинил прошлые власти, которые оставили столь важную и масштабную работу на одного оператора. <У <Санитека> не хватает машин, но мы сказали - работайте в несколько смен, создавайте дополнительные бригады. Но все равно надо привлечь второго оператора. <Санитек> это уже осознал и согласился. Теперь ведутся работы в этом направлении>,- заявил Марутян.