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|Мэр: Для внедрения новой транспортной сети потребуется, как минимум, 2 года
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АрмИнфо. Арцахский конфликт не окончен, только мы переместились из военной плоскости в сферу информационной конфронтации. Об этом 21 декабря на пресс-конференции заявил директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.
Погосян подчеркнул, что сейчас ситуация на границе относительно спокойная. "Если Азербайджан не проявляет активности на линии соприкосновения, то вероятно это оттого, что мы так хорошо охраняем позиции, что противник не хочет потерпеть неудачу. Однако Азербайджан продолжает активно вооружаться, проводить инженерные работы на позициях. В переговорном процессе нет никаких продвижений", - подчеркнул Погосян.
В свою очередь политолог Сурен Саркисян заметил, что, несмотря на оптимизм Баку относительно динамики вокруг переговорного процесса, конфликт не будет решен в 2019 году. "Все дело в том, что наши страны занимают противоположные позиции. Даже если предположить, что мы достигнем консенсуса в вопросе с подконтрольными армянской стороне территориями, Баку все равно не признает Арцах. А для нас ключевым вопросом является статус Арцаха", - отметил Саркисян.
Он подчеркнул, что, несмотря на довольно миролюбивые заявления представителей Азербайджана, в сложившейся ситуации всегда нужно быть готовым к войне. Эксперт также не исключил возможности начала новых военных действий. "Несмотря на оптимизм Баку, повторюсь, серьезных подвижек в переговорах не будет, даже если состоится встреча на высоком уровне", - заключил Саркисян.
|Суд Еревана принял решение об освобождении Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов
|Айк Марутян на площади Республики зажег огни на главной елке страны
|Президент Киргизии поздравил и.о. премьер-министра Армении в связи с победой блока "Мой шаг" на досрочных парламентских выборах
|Тигран Авинян: Ни о каком повышении тарифов на газ не было и речи
|Пресс-секретарь секретариата ОДКБ: Документ о назначении нового генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации
|Эдуард Агаджанян: Сотрудников подлежащих ликвидации министерств и ведомств, предупредят о сокращениях за 3 месяца
|Арман Егоян: Проведение встречи между и.о. премьер-министра Армении и кандидатом на должность генсека ОДКБ не предусмотрено
|Политические силы Армении против упразднения Минкульта
|Мэр: Для внедрения новой транспортной сети потребуется, как минимум, 2 года
|Сурен Саркисян: Маловероятно, что карабахский конфликт будет урегулирован в 2019 году
|Граждане Армении стали пить вино вдвое больше прежнего
|Станислав Зась: Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и обсудить проблемы
|Туск и Юнкер поздравили Пашиняна и его команду с победой на парламентских выборах
|Заммэра Еревана: К средствам городского бюджета мы будет относиться как к собственным
|Армянские эксперты не усматривают негативных тенденций в армяно-российских отношениях
|Атом Джанджугазян не считает уместной озабоченность ВБ по вопросу приостановки деятельности Центра управления зарубежными финансовыми программами
|Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ
|Эксперт: Цена на российский газ для Армении повысится
|Экс-премьер: Борьба с коррупцией не принесла существенных результатов в деле пополнения государственного бюджета Армении
|Политолог: Армения лишилась своего влияния в ОДКБ
|Эксперт: Армения в последнюю очередь интересует США в регионе Южного Кавказа
|Тоноян: В дни апрельской войны у армянской стороны были разведданные о действиях противника
|Сотрудники расформированных министерств Армении начали акцию протеста напротив здания правительства
|Летчики ЮВО провели в небе над Арменией бои с самолетами "противника"
|Пашинян и члены Совбеза Армении обсудили широкий круг вопросов в сфере безопасности
|Бако Саакян: Энергетика является одним из стратегических направлений арцахской экономики
|Никол Пашинян подписал трудовой договор с генсеком МОФ
|Осенью Армению посетят представители компаний Google, Amazon, Facebook, Dell, HP, Intel, Apple
|Глава партии "Сасна Црер" Жирайр Сефилян 20 декабря получил паспорт РА
|Артур Ванецян: Коррупционные дела в армии доходят до десятков млрд драмов
|СНБ: Коррупция в госорганах Армении имела пирамидальную форму
|Никол Пашинян представителям СНБ: Защищая наш народ, вы защищаете источник власти
|В Ереване обокрали квартиру замначальника Полиции РА Ованнеса Кочаряна
|Путин: Армения - наш стратегический партнер в регионе, и вообще в мире
|Араик Арутюнян о новом назначении элс-главы управления разведки ГШ: Я представил это как интересную информацию
|Ереван: Каких-либо переговоров о дислокации военных третьих стран в связи с наличием иностранных биолабораторий в Армении нет
|Полиция Армении: Некоторые из амнистированных уже успели совершить повторные преступления
|МИД РА: Встречу руководителя гражданской авиации Армении с азербайджанским коллегой невозможно было предвидеть
|Плюсы и минусы внеочередных парламентских выборов, глазами политологов и глав внепарламетских партий
|Никол Пашинян: В вопросе качества дорожного строительства компромиссов быть не должно
|Валерий Осипян опровергает слухи о том, что правоохранительные органы "крышуют" криминальных авторитетов
|Работники государственной некоммерческой организации "Армлес" получат 30,2 млн драмов на приобретение рабочей одежды
|Парламент Арцаха принял бюджет на 2019 год
|Свыше 15 тысяч бенефициаров Армении получат возможность на бесплатную медицинскую помощь
|Персонал медицинских и косметических центров должен будет в обязательном порядке раз в год проходить медицинское обследование
|И.о. министра образования и науки Армении Араик Арутюнян намерен остаться в кабмине
|МИД представил статистику поездок и встреч Зограба Мнацаканяна
|В Ереване пока нет хотят комментировать решение Баку о замене армейских подразделений в Тавушском направлении границы
|Ереван: Вопрос гонки вооружений на Южном Кавказе постоянно поднимается Арменией в ходе различных встреч
|Осипян не осведомлен о деле своего предшественника
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию <Универсал бизнес - 7%>
|В Армении будет расширен перечень предметов, необходимых для инвалидов
|Ректор Армянского государственного экономического университета подал в отставку
|С 22 по 24 декабря в Армении ожидается погода без осадков
|МЧС: На территории Армении имеются труднопроходимые дороги
|Никол Пашинян: Границы между Арменией и Диаспорой стерты
|КГД Армении призывает владельцев платных автостоянок выплачивать установленный законом лицензионный налог
|Начальник санитарно-карантинного пункта присвоил 5,5 млн драмов
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го декабря
|Замминистра: С 20-го декабря в Армению могут быть импортированы праворульные авто с условием смены расположения руля
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