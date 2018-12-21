Пятница, 21 Декабря 2018 18:23

АрмИнфо. Арцахский конфликт не окончен, только мы переместились из военной плоскости в сферу информационной конфронтации. Об этом 21 декабря на пресс-конференции заявил директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

Погосян подчеркнул, что сейчас ситуация на границе относительно спокойная. "Если Азербайджан не проявляет активности на линии соприкосновения, то вероятно это оттого, что мы так хорошо охраняем позиции, что противник не хочет потерпеть неудачу. Однако Азербайджан продолжает активно вооружаться, проводить инженерные работы на позициях. В переговорном процессе нет никаких продвижений", - подчеркнул Погосян.

В свою очередь политолог Сурен Саркисян заметил, что, несмотря на оптимизм Баку относительно динамики вокруг переговорного процесса, конфликт не будет решен в 2019 году. "Все дело в том, что наши страны занимают противоположные позиции. Даже если предположить, что мы достигнем консенсуса в вопросе с подконтрольными армянской стороне территориями, Баку все равно не признает Арцах. А для нас ключевым вопросом является статус Арцаха", - отметил Саркисян.

Он подчеркнул, что, несмотря на довольно миролюбивые заявления представителей Азербайджана, в сложившейся ситуации всегда нужно быть готовым к войне. Эксперт также не исключил возможности начала новых военных действий. "Несмотря на оптимизм Баку, повторюсь, серьезных подвижек в переговорах не будет, даже если состоится встреча на высоком уровне", - заключил Саркисян.