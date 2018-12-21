Пятница, 21 Декабря 2018 17:01

АрмИнфо. За первые шесть месяцев 2018 года в Армении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован 30%-ый рост экспорта винной продукции. Об этом 21 декабря, подводя итоги текущего года, на заседании Фонда виноградарства и виноделия заявила глава Фонда Заруи Мурадян.

По ее словам, рост экспорта отмечен, несмотря на неблагоприятные климатические условия, которые привели к некоторому снижению объемов производства вина. Значительный рост отмечен и в потреблении на внутреннем рынке. Так, если в предыдущие годы этот показатель составлял 1,2 литра вина на одного человека, то в 2018 году он достиг 2,6 литров. Продукция армянских виноделов была представлена на различных международных выставках, в результате чего заключены многочисленные соглашения. Армянское вино уже представлено в более чем 30 странах мира, но наиболее востребованные рынки - это Россия, США, Швейцария, Украина, Грузия, Китай и Франция.