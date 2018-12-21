Пятница, 21 Декабря 2018 16:43

АрмИнфо. <Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать в том числе по этим проблемам>.

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась после встречи с президентом Александром Лукашенко, отвечая на вопрос планируется ли встреча с руководством Армении, передает БЕЛТА.

Он отметил, что надеется, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом. По его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. Но я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и вопросы, которые сейчас стоят, будут сняты. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу>, - подчеркнул Станислав Зась.

Белорусскую кандидатуру на должность генсекретаря ОДКБ уже согласовали президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России. Станислав Зась побывал во всех этих странах и встретился с каждым из глав государств.

<Встречи прошли позитивно по тональности и характеру, результативности и полезно лично для меня. Целесообразно такую схему вводить в практику, когда человек, претендующий на пост генерального секретаря военно-политического блока, встречается со всеми главами государств>, - отметил госсекретарь. Станислав Зась рассказал, что во время бесед с лидерами стран ОДКБ он услышал, как они оценивают ситуацию в регионе и деятельность самой организации, решения каких вопросов ожидают в ближайшем будущем. <Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности>, - добавил Станислав Зась.

Пресс-секретарь и.о.премьера Армении Арман Егоян не захотел прокомментировать проект решения президента Беларуси Александра Лукашенко о назначении Зася на должность генсека ОДКБ. "Один и тот же вопрос нельзя комментировать каждый раз, мы уже обращались к этой теме",- заявил Егоян.

Напомним, что ранее и.о. премьера Никол Пашинян заявил о том, что вопрос генсека ОДКБ не решен, поскольку не было заседания организации.