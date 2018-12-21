Пятница, 21 Декабря 2018 16:31

АрмИнфо. Председатель Европейского союза Доналд Туск и глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер совместным посланием поздравили и.о.премьера Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемого им блока "Мой шаг" на парламентских выборах.

В послании, в частности, говорится: "Выборы прошли с соблюдением основных прав и свобод и пользовались доверием общественности страны. Вы от народа получили сильный мандат на реализацию широкомасштабных реформ. И ЕС готов оказать Армении всяческое содействие на этом пути. Соглашение о расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве между Арменией и ЕС обеспечивает крепкие узы сотрудничества, реализацию претенциозных программ, направленных на установление устойчивой социально-экономической системы. В связи с этим мы рассчитываем на тесное сотрудничество при реализации Соглашения. Мы также надеемся, что Армения продолжит работу в рамках программы ЕС "Восточное партнерство". Очень надеемся и на то, что с новым энтузиазмом будут продолжены работы по установлению мира и стабильности в регионе".