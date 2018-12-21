Пятница, 21 Декабря 2018 16:12

АрмИнфо. Тариф на экспортируемый в Армению российский газ, скорее всего, с 1 января 2018 года поднимется. Об этом на пресс- конференции заявил политолог Сурен Саркисян.

При этом он спрогнозировал, что как и во времена прошлых властей Армении, так и на этот раз тариф будет поднят весной, либо летом, чтобы население не сразу почувствовало на себе негативные последствия этого. "Думаю, как и прежние власти, так и Пашинян попросит Россию повременить с повышением тарифа до весны. Хотя, не исключено, что на этот раз Россия может и отказать",- заявил эксперт, при этом призвав не рассматривать вопрос цены на газ сугубо к контексте армяно-российских отношений, поскольку экспорт газа является одним из важнейших составляющих внешней политики Москвы в ее отношениях со многими странами и в плане выстраивания глобальной геополитики в целом.

Отметим, что в настоящее время между Арменией и Россией идут переговоры вокруг цены на газ, поскольку договор, по которому РА получает российский газ по цене за $150 за 1000 кБм, завершается 31 декабря 2018 года. При этом министр энергетики и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян проинформировал журналистов о том, что пока стороны не придут к согласию относительно цены на газ, Армения будет получать голубое топливо по нынешней цене.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что существует возможность снижения цены на российский газ для РА, и он намерен обсудить этот вопрос с российским лидером.