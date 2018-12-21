Пятница, 21 Декабря 2018 12:45

АрмИнфо. Сотрудники расформированных министерств культуры и Диаспоры в эти минуты проводят акцию протеста у здания этих ведомств, они объявили о бессрочной забастовке, протестуя против решения правительства присоединить эти министерства к другим госструктурам, вследствие чего значительная часть их сотрудников останется без работы.

Участники акции отмечают, что если госаппарат раздут, то пусть попытаются решить данный вопрос путем оптимизации, а не ликвидации целых министерств. <Если господин премьер-министр не хочет прийти к нам на встречу, то мы не гордые, сами пойдем к нему в атмосфере <любви и солидарности>>, - заявили организаторы.

Сотрудники министерств считают решение о реформировании ведомств ошибочным, подчеркивая, что при вынесении такого решения никто не учел их мнения. Более того, сотрудники Миндиаспоры замечают, что власти Армении, принимая такое решение, не проконсультировались также с представителями самой Диаспоры. <Мы днем и ночью работали, чтобы создать эту структуру. И как можно одной лишь подписью ликвидировать целое министерство>, - заявили участники акции.

Отметим, что правительство Армении планирует ликвидировать Минкульт, а одну часть его управлений присоединить к Министерству образования и науки, другую - к Комитету градостроительства. Что будет с функциями Миндиаспоры пока не известно, но как на днях заметил и.о. премьера Никол Пашинян, в функциях практически всех министерств Армении есть компонент работы с Диаспорой.

Заметим, что месяцами ранее один из советников Пашиняна заявил о намерении правительства сократить порядка 110 тысяч сотрудников госсектора, на фоне того, что в целом в госсфере работает порядка 160 тысяч сотрудников. Напомним, что в результате реформирования структуры Правительства в Армении вместо 17 министерств планируется оставить 12