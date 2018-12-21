Пятница, 21 Декабря 2018 11:42

АрмИнфо. 21 декабря президент Арцаха Бако Саакян принял группу сотрудников компании "Арцахэнерго" во главе с исполнительным директором Андраником Хачатряном.

Как передает пресс-служба главы государства, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности компании, существующих проблем и реализуемых программ. Президент Саакян отметил, что сфера энергетики является одним из стратегических направлений арцахской экономики, и государство и впредь будет уделять особое внимание развитию этой отрасли. Бако Саакян поздравил присутствующих с профессиональным днем и наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав им успехов. Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица.

Напомним, что в середине прошлого года "Международная энергетическая компания" была признана победителем в тендере на приватизацию ЗАО "Арцахэнерго". Компания обязалась инвестировать в развитие электросетевого хозяйства Карабаха 2,7 млрд драмов. В то же время, она взяла на себя обязательство, как минимум, в течение года не повышать тарифы на электроэнергию.