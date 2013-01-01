|Никол Пашинян подписал трудовой договор с генсеком МОФ
|Осенью Армению посетят представители компаний Google, Amazon, Facebook, Dell, HP, Intel, Apple
|Глава партии "Сасна Црер" Жирайр Сефилян 20 декабря получил паспорт РА
|Артур Ванецян: Коррупционные дела в армии доходят до десятков млрд драмов
|СНБ: Коррупция в госорганах Армении имела пирамидальную форму
|Никол Пашинян представителям СНБ: Защищая наш народ, вы защищаете источник власти
|В Ереване обокрали квартиру замначальника Полиции РА Ованнеса Кочаряна
|Путин: Армения - наш стратегический партнер в регионе, и вообще в мире
|Араик Арутюнян о новом назначении элс-главы управления разведки ГШ: Я представил это как интересную информацию
|Ереван: Каких-либо переговоров о дислокации военных третьих стран в связи с наличием иностранных биолабораторий в Армении нет
|Полиция Армении: Некоторые из амнистированных уже успели совершить повторные преступления
|МИД РА: Встречу руководителя гражданской авиации Армении с азербайджанским коллегой невозможно было предвидеть
|Плюсы и минусы внеочередных парламентских выборов, глазами политологов и глав внепарламетских партий
|Никол Пашинян: В вопросе качества дорожного строительства компромиссов быть не должно
|Валерий Осипян опровергает слухи о том, что правоохранительные органы "крышуют" криминальных авторитетов
|Работники государственной некоммерческой организации "Армлес" получат 30,2 млн драмов на приобретение рабочей одежды
|Парламент Арцаха принял бюджет на 2019 год
|Свыше 15 тысяч бенефициаров Армении получат возможность на бесплатную медицинскую помощь
|Персонал медицинских и косметических центров должен будет в обязательном порядке раз в год проходить медицинское обследование
|И.о. министра образования и науки Армении Араик Арутюнян намерен остаться в кабмине
|МИД представил статистику поездок и встреч Зограба Мнацаканяна
|В Ереване пока нет хотят комментировать решение Баку о замене армейских подразделений в Тавушском направлении границы
|Ереван: Вопрос гонки вооружений на Южном Кавказе постоянно поднимается Арменией в ходе различных встреч
|Осипян не осведомлен о деле своего предшественника
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию <Универсал бизнес - 7%>
|В Армении будет расширен перечень предметов, необходимых для инвалидов
|Ректор Армянского государственного экономического университета подал в отставку
|С 22 по 24 декабря в Армении ожидается погода без осадков
|МЧС: На территории Армении имеются труднопроходимые дороги
|Никол Пашинян: Границы между Арменией и Диаспорой стерты
|КГД Армении призывает владельцев платных автостоянок выплачивать установленный законом лицензионный налог
|Начальник санитарно-карантинного пункта присвоил 5,5 млн драмов
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го декабря
|Замминистра: С 20-го декабря в Армению могут быть импортированы праворульные авто с условием смены расположения руля
|Айк Демоян назначен исполнительным директором международной гуманитарной инициативы "Аврора"
|Генпрокуратура Армении представила разъяснения по делу об убийстве 57-летней жительницы Гюмри
|Пашинян обусловил голосование Армении в ООН по резолюции по Крыму партнерскими обязательствами внутри ОДКБ
|Никол Пашинян: Оказалось, что Тигран Авинян получил грант до того, как вступил в должность вице-премьера
|В правительстве Армении обсудили увеличение объема генетических исследований в области здравоохранения и проект "Армянский геном"
|Пашинян рассекретил некоторую информацию по апрельской войне
|"Мы попытаемся уместиться в 12 министерств" : и.о. главы правительства Армении
|Никол Пашинян против вывода российской военной базы из Армении
|Пашинян против предоставления армянам Диаспоры права на голосование в выборах в Армении
|Никол Пашинян: В настоящее время Aрмения не рассматривает возможность приобретения американского оружия
|Никол Пашинян: Мы приступаем к этапу составления и реализации самых интенсивных и масштабных программ с ЕС
|Пашинян: Никаких территориальных уступок в период моего премьерства не было
|"При нашем правительстве мы никогда с российскими коллегами не обсуждали этот вопрос" - Пашинян про заявление Лаврова
|Исполнительный директор Общественного радио Марк Григорян подал в отставку
|И.о. премьер-министра Армении ответил замглавы МИД РФ
|В Анкаре проходит военный диалог высокого уровня Азербайджан-Турция
|Банк ВТБ (Армения) запустил Новогоднюю акцию по кредитам под залог золотых изделий
|Для обсуждения вопросов армяно-китайского военно-технического сотрудничества в Армении находится делегация из Китая
|Представители ВС Армении примут участие в "Международных армейских играх 2019"
|Никол Пашинян подтверждает, что удовлетворен беседой с Александром Лукашенко и продолжение обсуждения этого разговора не считает необходимым
|Пашинян: В заявлении Мамедьярова речь лишь шла о том, что министрам ИД РА и АР впервые за долгие годы удалось согласовать текст заявления
|Пашинян не согласен с утверждением о том, что замена министра обороны Арцаха может негативно повлиять на обороноспособности республики
|Никол Пашинян в Дилижане проводит встречу с участниками программы "НерУж"
|При поддержке Конверс Банка открылся Аргентинский центр
|При поддержке Фонда «Степан Гишян» учащиеся приграничного села Мовсес станут заниматься робототехникой
|Иностранные дипломаты считают, что уровень доверия общественности к выборам в Армении был беспрецедентным
|Никол Пашинян подписал трудовой договор с генсеком МОФ
|Осенью Армению посетят представители компаний Google, Amazon, Facebook, Dell, HP, Intel, Apple
|Глава партии "Сасна Црер" Жирайр Сефилян 20 декабря получил паспорт РА
|Артур Ванецян: Коррупционные дела в армии доходят до десятков млрд драмов
|СНБ: Коррупция в госорганах Армении имела пирамидальную форму
|Никол Пашинян представителям СНБ: Защищая наш народ, вы защищаете источник власти
|В Ереване обокрали квартиру замначальника Полиции РА Ованнеса Кочаряна
|Путин: Армения - наш стратегический партнер в регионе, и вообще в мире
|Араик Арутюнян о новом назначении элс-главы управления разведки ГШ: Я представил это как интересную информацию
|Ереван: Каких-либо переговоров о дислокации военных третьих стран в связи с наличием иностранных биолабораторий в Армении нет
|Полиция Армении: Некоторые из амнистированных уже успели совершить повторные преступления
|МИД РА: Встречу руководителя гражданской авиации Армении с азербайджанским коллегой невозможно было предвидеть
|Плюсы и минусы внеочередных парламентских выборов, глазами политологов и глав внепарламетских партий
|Никол Пашинян: В вопросе качества дорожного строительства компромиссов быть не должно
|Валерий Осипян опровергает слухи о том, что правоохранительные органы "крышуют" криминальных авторитетов
|Работники государственной некоммерческой организации "Армлес" получат 30,2 млн драмов на приобретение рабочей одежды
|Парламент Арцаха принял бюджет на 2019 год
|Свыше 15 тысяч бенефициаров Армении получат возможность на бесплатную медицинскую помощь
|Персонал медицинских и косметических центров должен будет в обязательном порядке раз в год проходить медицинское обследование
|И.о. министра образования и науки Армении Араик Арутюнян намерен остаться в кабмине
|МИД представил статистику поездок и встреч Зограба Мнацаканяна
|В Ереване пока нет хотят комментировать решение Баку о замене армейских подразделений в Тавушском направлении границы
|Ереван: Вопрос гонки вооружений на Южном Кавказе постоянно поднимается Арменией в ходе различных встреч
|Осипян не осведомлен о деле своего предшественника
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию <Универсал бизнес - 7%>
|В Армении будет расширен перечень предметов, необходимых для инвалидов
|Ректор Армянского государственного экономического университета подал в отставку
|С 22 по 24 декабря в Армении ожидается погода без осадков
|МЧС: На территории Армении имеются труднопроходимые дороги
|Никол Пашинян: Границы между Арменией и Диаспорой стерты
|КГД Армении призывает владельцев платных автостоянок выплачивать установленный законом лицензионный налог
|Начальник санитарно-карантинного пункта присвоил 5,5 млн драмов
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го декабря
|Замминистра: С 20-го декабря в Армению могут быть импортированы праворульные авто с условием смены расположения руля
|Айк Демоян назначен исполнительным директором международной гуманитарной инициативы "Аврора"
|Генпрокуратура Армении представила разъяснения по делу об убийстве 57-летней жительницы Гюмри
|Пашинян обусловил голосование Армении в ООН по резолюции по Крыму партнерскими обязательствами внутри ОДКБ
|Никол Пашинян: Оказалось, что Тигран Авинян получил грант до того, как вступил в должность вице-премьера
|В правительстве Армении обсудили увеличение объема генетических исследований в области здравоохранения и проект "Армянский геном"
|Пашинян рассекретил некоторую информацию по апрельской войне
|"Мы попытаемся уместиться в 12 министерств" : и.о. главы правительства Армении
|Никол Пашинян против вывода российской военной базы из Армении
|Пашинян против предоставления армянам Диаспоры права на голосование в выборах в Армении
|Никол Пашинян: В настоящее время Aрмения не рассматривает возможность приобретения американского оружия
|Никол Пашинян: Мы приступаем к этапу составления и реализации самых интенсивных и масштабных программ с ЕС
|Пашинян: Никаких территориальных уступок в период моего премьерства не было
|"При нашем правительстве мы никогда с российскими коллегами не обсуждали этот вопрос" - Пашинян про заявление Лаврова
|Исполнительный директор Общественного радио Марк Григорян подал в отставку
|И.о. премьер-министра Армении ответил замглавы МИД РФ
|В Анкаре проходит военный диалог высокого уровня Азербайджан-Турция
|Банк ВТБ (Армения) запустил Новогоднюю акцию по кредитам под залог золотых изделий
|Для обсуждения вопросов армяно-китайского военно-технического сотрудничества в Армении находится делегация из Китая
|Представители ВС Армении примут участие в "Международных армейских играх 2019"
|Никол Пашинян подтверждает, что удовлетворен беседой с Александром Лукашенко и продолжение обсуждения этого разговора не считает необходимым
|Пашинян: В заявлении Мамедьярова речь лишь шла о том, что министрам ИД РА и АР впервые за долгие годы удалось согласовать текст заявления
|Пашинян не согласен с утверждением о том, что замена министра обороны Арцаха может негативно повлиять на обороноспособности республики
|Никол Пашинян в Дилижане проводит встречу с участниками программы "НерУж"
|При поддержке Конверс Банка открылся Аргентинский центр
|При поддержке Фонда «Степан Гишян» учащиеся приграничного села Мовсес станут заниматься робототехникой
|Иностранные дипломаты считают, что уровень доверия общественности к выборам в Армении был беспрецедентным
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|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)