Четверг, 20 Декабря 2018 19:53

АрмИнфо.Как руководитель председательствующей в Международной Организации Франкофонии (МОФ) страны и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян подписал трудовой договор с генеральным секретарем МОФ.

Как сообщает пресс-служба правительства, подписание документа состоялось в ходе встречи Пашиняна с администратором МОФ Адама Уаном. Уан разъяснил, что в функции Армении, как председательствующей в организации страны, входит подписание трудового договора с новым генеральным секретарем МОФ, главой МИД Руанды Луиз Мушикивабо, и в соответствии с установленным порядком документ должен подписать глава председательствующей страны. Администратор МОФ выразил уверенность, что Армения играет и в дальнейшем будет играть большую роль в организации.

В свою очередь Н. Пашинян подчеркнул важность сотрудничества между МОФ и РА, обозначив, что в период председательства в организации Армения приложит максимальные усилия для решения стоящих перед МОФ проблем, дальнейшего развития организации и в направлении повышения авторитета на международной арене.