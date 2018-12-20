Четверг, 20 Декабря 2018 18:34

АрмИнфо. В рамках Всемирного конгресса информационных технологий (World Congress on Information Technology - WCIT), который состоится в Ереване 6-9 октября, в Армению прибудут руководители мировых гигантов в области ИТ. Он этом на пресс-конференции заявил президент Союза предприятий информационных технологий (UITE) Александр Есаян. Среди них будут представители таких компаний как Google, Amazon, Facebook, Dell, HP, Intel, Apple и другие. В общей сложности, число участников WCIT составит 2500.

Также с организаторами Тайбэйской международной компьютерной выставки Computex достигнута договоренность по проведению в Армении совместной выставки с участием тайваньских ИТ- компаний, в числе которых Asus, Acer, TSMC.