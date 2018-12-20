Четверг, 20 Декабря 2018 18:20

АрмИнфо. Глава партии "Сасна Црер" Жирайр Сефилян 20 декабря получил паспорт РА. Об этом Сефилня написал на своей странице в соцсети Facebook.

Он, в частности, написал: "Несколько минут назад я получил паспорт РА. Надеюсь, что происходящие перемены, в результате которых я после стольких лет получил гражданство Армении, будут иметь системный характер и станут началом для того, что Армения стала родиной для всех армян".

Отметим, что Сефилян проживал в Армении с начала 90-ых, однако ему постоянно отказывали в получении гражданства РА. И лишь месяц назад ему присудили гражданство страны.