Четверг, 20 Декабря 2018 18:09

АрмИнфо. В 2018 году СНБ проведено вдвое больше мероприятий, связанных с предотвращением незаконного пересечения госграницы. Об этом 20 декабря выступая на торжественном заседании ко дню работников органов безопасности и 100-летию органов безопасности, заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Он отметил, что как мы все знаем, неприятельские спецслужбы также не дремлют, в этом контексте, Ванецян подчеркнул высокий профессионализм армянских спецслужб.

Также глава СНБ Армении затронул тему коррупции, в частности, Ванецян отметил, что раскрыт ряд коррупционных схем в армии, а также возбуждено около семи десятков уголовных дел. "Все виновные привлечены к ответственности, в то время как ущерб составляет около десятка миллиардов драмов", - подчеркнул он. Глава СНБ также подчеркнул, что красть у армии недопустимо, и СНБ будет всеми доступными способами бороться с этим ужасным явлением.

Ванецян подчеркнул, что в производстве СНБ находится ряд уголовных дел о незаконном обороте оружия, в связи с которыми были задержаны, а также арестованы 130 человек, в числе которых есть также высокопоставленные лица и депутаты. "По данным делам было изъято 100 единиц оружия, а также десятки тысяч патронов", - отметил он.

Глава СНБ также заявил, что продолжается борьба с такими явлениями как экстремизм, терроризм и киберпреступления. "За 11 месяцев 2018 года соответствующие подразделения отразили более 3 млн атак на государственные сайты", - заключил Ванецян.