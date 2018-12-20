Четверг, 20 Декабря 2018 17:25

АрмИнфо. Непримиримая борьба с коррупцией будет продолжаться. Об этом заявил директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, выступая на торжественном заседании к 100-летию создания органов безопасности.

По словам Ванецяна, изучения показали, что во многих государственных органах коррупция имела пирамидальную форму. "Коррупция подтачивает безопасность государства, негативно отражается на деятельности государственных органов, имидже страны",- заявил он.

Как отметил директор СНБ, согласно доказательствам, полученным по находящимся в производстве службы 30 подобным делам, государству по предварительным данным нанесен ущерб в размере более 20 млрд драмов. Значительная часть этих средств восстановлена. Однако, по его словам, есть основания предполагать, что цифры могут увеличиться - продолжаются проверки законности финансовых сделок на 250 млрд драмов, сообщил Ванецян. <Не будет преувеличением сказать, что коррупции объявлена война, и мы добились определенных успехов>, - подчеркнул директор СНБ.