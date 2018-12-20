Четверг, 20 Декабря 2018 16:44

АрмИнфо. Все сотрудники правоохранительных органов внесли свой существенный вклад в обеспечении безопасности нашей страны. Об этом 20 декабря ба торжественном мероприятии ко дню сотрудников органов безопасности заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что вызовы в современном мире очень сложные и различные, и зачастую требуют совершенствования своих навыков. "Разведка, борьба с преступностью, обеспечение общественного порядка, охрана наших границ является огромным фронтом работы, и вы с честью выполняете свои обязанности. Прошедшая в этом году в Армении революция полностью изменила жизнь граждан страны. Мы пересматриваем пройденный нами путь и строим перспективы будущего. В этом контексте СНБ играет огромную роль в борьбе с преступностью и коррупцией", - заявил Пашинян, отметив, что борьба с коррупцией является одним из крупнейших вызовов, имеющихся в нашей стране.

И.о. премьер-министра заметил, что сегодня мы строим новое государство и формируем новое общество. "В новой Армении должны быть искоренены коррупция, взяточничество и различные преступления. Виновный в любом случае должен понести суровое наказание, мы должны исключить также такие явления как превышение должностных полномочий и все то, что искажает принципы демократии. Раньше было не приято говорить с представителями органов безопасности о правах человека и демократии. Сейчас мы будем говорить на эти темы, так как сохранение конституционного строя означает всеми возможными способами защищать власть народа от любых нападений. Защищая наш народ, вы защищаете источник власти", - подчеркнул Пашинян.

Он также заявил, что в Армении больше нет, и не будет других источников власти, кроме народа страны. "Коррупция это не только кража денег, системная коррупция связана с похищением и удерживанием власти народа. Поэтому мы вместе с вами, и нашим обществом не допустим этого. Я очень рад, что в Армении произошли такие выборы, которые по оценкам всех международных наблюдателей соответствуют международным стандартам", - заявил и.о. премьера.

Пашинян также отметил, что в системе присутствуют и определенные проблемы, на которые он хочет обратить внимание сотрудников структуры. "К сожалению, органы безопасности в Армении раньше иногда вовлекались в процесс политических преследований. И сейчас, к сожалению, есть определенные люди, которые говорят о политических преследованиях. Я хочу отметить, что нужно искоренить политические преследования со стороны сотрудников системы безопасности в нашей стране. Органы безопасности не должны становиться орудием вендетты в руках у действующей власти. Каждый сотрудник органов безопасности должен быть уверен, что его действия соответствуют закону, и исходят из интересов государства и жителей Армении. Самое главное равенство, защита закона, независимость судебной системы у справедливое следствие. Главное, чтобы все знали, что кто-то из власти - будь то президент или премьер-министр не может влиять на правовую и судебную систему", - заключил и.о. премьер-министра.