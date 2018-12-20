Четверг, 20 Декабря 2018 16:40

АрмИнфо. У нас ровные отношения с Арменией, это наш стратегический партнер в регионе, и вообще - в мире, член ОДКБ, член ЕАЭС. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, как Россия будет восстанавливать политику в отношении Армении после состоявшихся там выборов.

"А что надо восстанавливать? У нас нет ничего такого, что рухнуло, а потом требует восстановления. У нас ровные отношения с Арменией, это наш стратегический партнер в регионе, и вообще в мире, член ОДКБ, член ЕАЭС. Нам что восстанавливать? Нам надо развивать то, что есть созданное предыдущими поколениями руководителей",- сказал Путин.

По его словам, армянский народ это ближайший союзник русского народа на Юном Кавказе: "Так исторически сложилось, так есть, и надеюсь так и будет. Нам нужно исходить из реалий текущей ситуации в мире, в регионе, исходить из потребностей наших возможностей, и мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который на следующей неделе должен приехать с визитом",- резюмировал он Путин.