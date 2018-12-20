Четверг, 20 Декабря 2018 15:31

АрмИнфо. И.о. министра образования и науки Араик Арутюнян 20-го декабря в беседе с журналистами обратился к озвученным им в прошлом высказываниям о новом советнике и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Аршаке Карапетяне после его назначения на должность военного атташе при посольстве Армении в России.

<Если вы смотрели видеоматериал полностью, то я посчитал странным не это (назначение.ред.), я посчитал странным то, что кто-либо не привлечен к наказанию из-за апрельских событий. Я представил это как интересную информацию>, - сказал Арутюнян. На ремарку о том, что не видит ли он противоречий между озвученными им в прошлом заявлениями об Аршаке Карапетяне и его нынешним назначением, Арутюнян подчеркнул, что и.о. премьер-министра обратился вчера к этому вопросу. Араик Арутюнян, по его словам, удовлетворен этими разьяснениями.

По словам и.о. главы МОН, на самом деле, в видеоматериале он дословно указал: <Есть интересная информация. Начальник разведывательного управления, который был отправлен в отстваку в ходе апрелской войны, снова назначен на должность военного атташе при посольстве Армении в России, информация очень интересная. Очень странно, что после апрельских событий кто-либо не понес наказание и не был привлечен к ответственности>.

Ранее сообщалось о появившемся в социальных сетях видео, в котором нынешние и.о. вице-премьера Тигран Авинян и и.о. министра образования и науки Араик Арутюнян говорят об Аршаке Карапетяне, считая, что во время апрельской войны он потерпел фиаско.

Напомникм, что указом экс-президента Сержа Саргсяна от 26 апреля 2016 года, сразу после четырехдневной войны в Нагорном Карабахе, с занимаемых должностей были освобождены заместитель министра обороны - начальник департамента материально- технического обеспечения Алик Мирзабекян, начальник управления разведки Генштаба Аршак Карапетян и начальник войск связи - начальник управления связи и автоматизированных систем управления Комитас Мурадян. Официальных комментариев о причинах кадровых перестановок не последовало. Но армянские эксперты объясняли отставки желанием властей смягчить недовольство, которое последовало за четырехдневной войной.

Так после боевых действий в начале апреля 2016 года много говорилось о том, что материально-техническое обеспечение армянской армии было крайне неудовлетворительным: по некоторым данным, иногда даже не хватало боеприпасов. Также говорилось, что наступление, которое готовили ВС Азербайджана, не было вовремя выявлено. Тем не менее, уже в феврале 2018 года он был назначен военным атташе при посольстве Армении в России

Накануне обращаясь к назначению Аршака Карапетяна советником главы правительства, и.о. премьер-министра заявил, что в секретных материалах про апрельскую войне нет ни слова о недостатке разведматериалов. Отвечая на вопрос о том, что тот же Карапетян в соответствии с секретным приказом 0038 был также вовлечен в события 1 марта 2008 года, Пашинян заметил, что в соответствии с данным приказом очень большая часть ВС была вовлечена в эти события: "Теперь мы же не может отделить эту часть от ВС?" При этом он подчеркнул, что все те, кого следствие сочтет виновными, будут наказаны по всей строгости закона. Касаясь обвинений своих соратников, ныне министров, сделанных еще до революции в адрес прошлых властей о том, что Карапетяна после апрельской войны нельзя было назначать на должность военного атташе в дипведомстве РА в России, Пашинян подчеркнул, что все заявления его соратников и его самого, сделанные до революции, не являются приговором.

При этом Пашинян поставил под сомнение справедливость увольнения Карапетяна после апрельских событий. "Я прочитал сотни страниц секретных материалов про апрельскую войну, и, по сути, могу сказать, что нехватки в разведматериалах у нас не было. У нас есть много вопросов по апрельской войне, на которые должны быть даны ответы, и они, по мере возможности, должны быть представлены обществу",- заверил Пашинян, подчеркнув, что о скоплении азербайджанских войск по периметру передовой до апрельской войны знали многие: "Но я сейчас воздержусь от оценок".