Четверг, 20 Декабря 2018 14:37

АрмИнфо. Начальник полиции Армении Валерий Осипян опроверг слухи о том, что правоохранительные органы "крышуют" криминальных авторитетов, а также продолжает сотрудничать с ними. Осипян 20-го декабря в беседе с журналистами заявил, что готов уйти с поста, если кто-то сможет доказать эти обвинения.

По словам Осипяна, воры - тоже люди, и наравне со всеми пользуются конституционными правами и несут соответствующие обязательства. Тем не менее, как подчеркнул глава Полиции, сведения в СМИ о возможном <крышевании> криминала, не соответствуют действительности. <Заявляю вам официально, никогда в Армении криминал не находился под таким контролем, как сегодня>, - указал он.

Касаясь информации о том, что в эти дни в Армению приехало большое число криминальных авторитетов, которые, как и прежде, имеют возможность свободно въезжать и выезжать из страны, Осипян пояснил, что на днях проходила церемония в память родственника так называемого криминального авторитета Артема Каневского (Арутюняна) и они вместе с родственниками посетили могилу. <Они вместе с родственниками побывали на могиле, потом пошли отмечать.

Полиция знает об этом, знала заранее. Были проведены оперативно-профилактические мероприятия. И вы, и общество должны быть уверены, что мы знаем о малейших передвижениях криминала>, - сказал Осипян.

Начальник Полиции Армении опроверг также информацию о том, что правоохранителям удалось обнаружить в Праге племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - сына Александра Саргсяна Нарека Саргсяна при помощи криминального авторитета Андраника Согояна (<Зап>). <Если кто-то может доказать, что полиция сотрудничала по этому вопросу с криминальным авторитетом, я прямо сейчас подам в отставку со своей высокой государственной должности. Такого быть не может>, - заявил он. Ранее СМИ сообщали, что новые власти Армении также начали тесно сотрудничать с криминальными авторитетами.

Отмечалось, что именно в результате этого сотрудничества в Чехии был обнаружен объявленный в розыск племянник экс-президента Сержа Саргсяна - Нарек Саргсян. <Несмотря на то, что в распространенном полицией официальном сообщении отмечается, что Нарек Саргсян был задержан при тесном сотрудничестве различных подразделений полиции, национального бюро Интерпола в Армении и правоохранительных органов ряда стран, однако по нашим сведениям, местонахождение Нарека Саргсяна выдал криминальный авторитет Андраник Согоян (<Зап>), который долгие годы занимался криминальной деятельностью в Чехии и скрывается от правоохранительных органов этой страны в Армении>, - отмечало издание.