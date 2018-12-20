Четверг, 20 Декабря 2018 10:52

АрмИнфо. Стерты границы между Арменией и Диаспорой. Об этом накануне в Дилижане, выступая перед участниками программы "Неруж" ("Потенциал"), заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, главной задачей властей Армении является формирование возможностей для всех. Никол Пашинян отметил, что 19 декабря утром прочитал текст, автор которого пытался ответить на вопрос, в чем разница между успешным человеком и неудачником. "По-моему, на этот вопрос был дан очень мощный ответ. Согласно этой гипотезе, успешный человек - это тот, кто способен заставить себя что-то делать, а не просто оставаться на месте в ожидании того, что кто-то другой сделает. Почему я упоминаю и цитирую эту фразу? Потому что именно слово <потенциал> выражает всю эту логику, потому что мы сильны и успешны постольку, поскольку у нас есть силы внутри, чтобы заставлять себя что-то делать, а не ждать, чтобы другой сделал. Следовательно, это та ключевая логика, которую мы пытаемся сегодня запустить в Республике Армения. Мы хотим сделать так, чтобы все больше и больше людей в Армении смогли заставить и убедить себя действовать, вместо того, чтобы ждать действий других людей, мы хотим, чтобы граждане не ожидали, когда, скажем, правительство совершит экономическую революцию, а они сами просто встали и внесли свой вклад в экономическую революцию", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра, добавив, что сегодняшнюю встречу он воспринимает именно в этом контексте.

"Я воспринимаю это как приглашение всем вам реализовать свои экономические возможности в Республике Армения. Это очень важный вопрос: что дает и предлагает новое правительство Армении диаспоре? Мы предлагаем диаспоре то же, что и гражданам Республики Армения. Мы предлагаем возможность, потому что если посмотреть в рамках логики доступности, то десятки тысяч, сотни тысяч граждан Республики Армения, если не большинство граждан, проживая в Республике Армения, сами в каком-то смысле были представителями диаспоры. Почему? Потому что они не имели тех возможностей, которые должен иметь гражданин. Сегодня мы много говорим о предоставлении возможностей для диаспоры. Я не формирую этот вопрос так, потому что не хочу создавать впечатление, что мы даем возможность молодежи из диаспоры, забывая о проживающей в Армении молодежи. Это очень деликатный момент. Каково главное значение нашей революции в отношениях Армения-Диаспора? Ключевым значением нашей революции является то, что граница отныне стерта, больше нет Армении и диаспоры, есть единые армяне, и наша задача - констатировать именно это", - подчеркнул Никол Пашинян. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, главная задача правительства - обеспечить каждому доступ к возможностям, как в диаспоре, так и в Армении.

"В конце концов, когда я говорю, что многие люди, по сути, живя в Армении, жили в диаспоре, я имею в виду следующее: многие думали, что в этой стране нет будущего, здесь все бессмысленно, ничего нет, здесь ничего не изменится. Именно с этого момента человек решает эмигрировать. Это не сиюминутное решение, это не так, что ты просыпаешься утром, пьешь кофе и говоришь: пойду, соберу свои вещи и уеду. Это длительный процесс, цепь сложных психологических решений и событий. Так что, да, мы тоже во многих случаях, если не физически, то по крайней мере, в своих мыслях жили в диаспоре в том плане, что мы чувствовали, что у нас нет возможностей в нашей собственной стране. И именно поэтому ключевым значением нашей революции является то, что мы стерли границу между диаспорой и Арменией, потому что наша главная задача - создать возможности для всех. И самая важная миссия правительства - вести людей к успеху. Важнейшая задача правительства состоит в том, чтобы побудить человека, помочь ему выйти из тупика, отчаяния и сформировать в самом себе такой потенциал, который может каждого заставить действовать вместо того, чтобы ждать", - сказал Никол Пашинян, добавив, что революция - это именно то, когда мы не ожидаем чьих-либо действий, в результате которых мы получим что-то новое, а сами создаем что-то для своей страны.

"Следовательно, я убежден, что мы как народ и как нация обладаем огромным потенциалом, и выражение этого потенциала заключается в следующем: не ждать, чтобы другие принимали решения вместо нас и решали нашу судьбу, а мы должны понять и осознать, что у нас достаточно воли, силы, умения, мудрости и интеллекта, чтобы самим определять свою судьбу, строить свои собственные победы, потому что мы как нация уже привыкли побеждать и ничего не может отучить нас от этой привычки. Так что я желаю всем нам новых побед", - отметил Никол Пашинян. Затем исполняющий обязанности премьер-министра ответил на ряд интересующих участников программы "НерУж" вопросов, которые касались оптимизации и повышения эффективности государственного управления, отношений Армения-Диаспора, развития информационных технологий, привлечение венчурного капитала и других тем.

После встречи Никол Пашинян ознакомился с деятельностью и программами нескольких стартапов, принимающих в участие программе. Интерактивная стартап-программа "НерУж" предназначена для молодых предпринимателей армянской диаспоры от 18 до 35 лет. Это уникальная возможность обогатить знания в сфере бизнеса, расширить партнерские связи, а также представить стартовые программы, получить финансирование и реализовать их. В программе принимают участие около 70 стартапов, 50 из которых - из диаспоры. Программа реализуется в Армении, в колледже UWC Дилижана 17-21 декабря 2018 года. Победители получат гранты на сумму до 15 миллионов драмов, а также бесплатные юридические и налоговые консультации, членство в стартап-студии FAST с возможностью пользоваться всеми программами коучинга и рабочим пространством в течение четырех месяцев, восьмимесячную стажировку в "Impact Hub Yerevan". Финансирование будет осуществляться из государственного бюджета Армении и других источников, не запрещенных законодательством, в частности, при поддержке ряда донорских организаций.

Основной целью четырехдневного мероприятия является создание платформы для предпринимательства и возможностей в Армении для молодых предпринимателей, обеспечение благоприятных условий для создания экосистемы стартапов, использование навыков развития ключевых бизнес-стартапов, а также предоставление возможностей для сотрудничества и финансирования. Целевые сферы проекта - сельское хозяйство, туризм, инновационные технологии.