Среда, 19 Декабря 2018 20:52

АрмИнфо. С 20-го декабря в Армению могут быть импортированы праворульные автомобили с условием смены расположения руля. Об этом написал на своей странице в Фейсбук замминистра транспорта, связи и ИТ Армении Армен Памбухчян.

"Праворульные автомобили могут быть импортированы в РА до 1 марта 2019 года в рамках таможенной процедуры "Переработка для внутреннего потребления", - сообщил он.

Напомним, что на заседании правительства РА 6 декабря владельцам праворульных авто было предоставлено право до 1 марта 2019 года осуществить ввоз своих транспортных средств на территорию Армении. При этом, владельцы праворульных автомобилей в течение шести месяцев после их импорта должны будут сменить расположение руля, пройти процедуру таможенного оформления, зарегистрировать автомобили в полиции, почле чего смогут спокойно их эксплуатировать.

Между тем, 11 декабря представители инициативы "Правый руль" выразили категорический протест в связи с принятым 6 декабря решением правительства Армении отложить запрет на импорт праворульных автомобилей в Армению до 1 марта 2019 года. "В Грузии остались около 1000 праворульных машин, не подлежащих смене руля. Мы не просили об отсрочке, мы требовали разрешить импорт этих автомобилей", - заявлял член инициативы Давид Гаспарян. Сообщалось, что на сегодня в транзитной зоне КПП "Баграташен" на границе с Грузией находятся порядка 450 автомобилей. "В результате правительство без согласования с членами инициативы "Правый руль" приняло никому не нужное решение. Менять расположение руля на этих машинах абсурдно, так как эти машины станут автоматически опасными для эксплуатации", - пояснил он. Представители инициативы "Правый руль" подчеркнули, что, если власти не пересмотрят решение, они возобновят акции протеста и перекроют путь к КПП "Баграташен".