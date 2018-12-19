|Замминистра: С 20-го декабря в Армению могут быть импортированы праворульные авто с условием смены расположения руля
|Айк Демоян назначен исполнительным директором международной гуманитарной инициативы "Аврора"
|Генпрокуратура Армении представила разъяснения по делу об убийстве 57-летней жительницы Гюмри
|Пашинян обусловил голосование Армении в ООН по резолюции по Крыму партнерскими обязательствами внутри ОДКБ
|Никол Пашинян: Оказалось, что Тигран Авинян получил грант до того, как вступил в должность вице-премьера
|В правительстве Армении обсудили увеличение объема генетических исследований в области здравоохранения и проект "Армянский геном"
|Пашинян рассекретил некоторую информацию по апрельской войне
|"Мы попытаемся уместиться в 12 министерств" : и.о. главы правительства Армении
|Никол Пашинян против вывода российской военной базы из Армении
|Пашинян против предоставления армянам Диаспоры права на голосование в выборах в Армении
|Никол Пашинян: В настоящее время Aрмения не рассматривает возможность приобретения американского оружия
|Никол Пашинян: Мы приступаем к этапу составления и реализации самых интенсивных и масштабных программ с ЕС
|Пашинян: Никаких территориальных уступок в период моего премьерства не было
|"При нашем правительстве мы никогда с российскими коллегами не обсуждали этот вопрос" - Пашинян про заявление Лаврова
|Исполнительный директор Общественного радио Марк Григорян подал в отставку
|И.о. премьер-министра Армении ответил замглавы МИД РФ
|В Анкаре проходит военный диалог высокого уровня Азербайджан-Турция
|Банк ВТБ (Армения) запустил Новогоднюю акцию по кредитам под залог золотых изделий
|Для обсуждения вопросов армяно-китайского военно-технического сотрудничества в Армении находится делегация из Китая
|Представители ВС Армении примут участие в "Международных армейских играх 2019"
|Никол Пашинян подтверждает, что удовлетворен беседой с Александром Лукашенко и продолжение обсуждения этого разговора не считает необходимым
|Пашинян: В заявлении Мамедьярова речь лишь шла о том, что министрам ИД РА и АР впервые за долгие годы удалось согласовать текст заявления
|Пашинян не согласен с утверждением о том, что замена министра обороны Арцаха может негативно повлиять на обороноспособности республики
|Никол Пашинян в Дилижане проводит встречу с участниками программы "НерУж"
|При поддержке Конверс Банка открылся Аргентинский центр
|При поддержке Фонда «Степан Гишян» учащиеся приграничного села Мовсес станут заниматься робототехникой
|Иностранные дипломаты считают, что уровень доверия общественности к выборам в Армении был беспрецедентным
|МИД Армении прокомментировал заявление главы МИД Азербайджана о достигнутых в Милане договоренностях
|Замминистра ИД Армении со своим греческим коллегой обсудили перспективы сотрудничества
|"Ассамблея Армян" объединит успешных и талантливых в рамках "Рождественской встречи"
|Конгрессмены США призывают Госдеп углубить военное сотрудничество с Арменией
|МИД РФ: Москва рассчитывает, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США
|Тигран Мкртчян и министр экономики Литвы обсудили перспективы сотрудничества
|Армен Гевондян и замминистра ИД Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|Киргизия поддерживает кандидатуру представителя Беларуси на пост Генсека ОДКБ
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|Известный испанский тренер Хинес Мелендес займет пост технического директора Федерации футбола Армении
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|Washington Post: Ненасильственная народная власть армян заставила Саргсяна уйти в отставку. Однако, самый большой сдвиг еще впереди
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|Никол Пашинян и Анджей Каспшик обсудили шаги, направленные на формирование атмосферы доверия в зоне карабахского конфликта
|МИД АР: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта останется главной задачей для Азербайджана в 2019 году
|Никол Пашинян поздравил государственное информационное агентство "Арменпресс" со 100-летним юбилеем
|МО РА: Жизни 7 раненых военнослужащих ничего не угрожает
|Посол Армении в Тегеране: Американцы воспринимают значимость связей с Ираном для Армении
|Никол Пашинян: Правительство Армении намерено последовательно развивать в стране институты демократии
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|Сергей Копыркин: Сотрудничество с регионами России поможет реализовать туристический потенциал Армении
|Андрей Бабко: Создание свободной экономической зоны в Мегри вызывает интерес у российских инвесторов
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АрмИнфо. Бывший директор Музея-института Геноцида армян Айк Демоян назначен исполнительным директором международной гуманитарной инициативы "Аврора". Об этом сообщил Демоян на своей странице в соцсети Фаейсбук.
"С радостью сообщаю, что 19-го ноября по решению исполнительного совета гуманитарной инициативы "Аврора" назначен оперативным директором Инициативы", - написал Демоян. Айк Демоян - автор многочисленных монографий и научных статей на армянском, русском, английском и французском языках. С 2011 по 2015 года он занимал позицию секретаря Государственной комиссии по координации мероприятий, посвященных столетней годовщине Геноцида армян.
Международная гуманитарная инициатива "Аврора", созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива "Аврора" - это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она поддерживает и продвигает глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы "Аврора": премию "Аврора", Диалоги "Аврора", Гуманитарный индекс "Аврора", Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива "Аврора"
- филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 440 новых соратников и партнеров. "Аврора" рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству. Гуманитарная инициатива "Аврора" представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).
|Замминистра: С 20-го декабря в Армению могут быть импортированы праворульные авто с условием смены расположения руля
|Айк Демоян назначен исполнительным директором международной гуманитарной инициативы "Аврора"
|Генпрокуратура Армении представила разъяснения по делу об убийстве 57-летней жительницы Гюмри
|Пашинян обусловил голосование Армении в ООН по резолюции по Крыму партнерскими обязательствами внутри ОДКБ
|Никол Пашинян: Оказалось, что Тигран Авинян получил грант до того, как вступил в должность вице-премьера
|В правительстве Армении обсудили увеличение объема генетических исследований в области здравоохранения и проект "Армянский геном"
|Пашинян рассекретил некоторую информацию по апрельской войне
|"Мы попытаемся уместиться в 12 министерств" : и.о. главы правительства Армении
|Никол Пашинян против вывода российской военной базы из Армении
|Пашинян против предоставления армянам Диаспоры права на голосование в выборах в Армении
|Никол Пашинян: В настоящее время Aрмения не рассматривает возможность приобретения американского оружия
|Никол Пашинян: Мы приступаем к этапу составления и реализации самых интенсивных и масштабных программ с ЕС
|Пашинян: Никаких территориальных уступок в период моего премьерства не было
|"При нашем правительстве мы никогда с российскими коллегами не обсуждали этот вопрос" - Пашинян про заявление Лаврова
|Исполнительный директор Общественного радио Марк Григорян подал в отставку
|И.о. премьер-министра Армении ответил замглавы МИД РФ
|В Анкаре проходит военный диалог высокого уровня Азербайджан-Турция
|Банк ВТБ (Армения) запустил Новогоднюю акцию по кредитам под залог золотых изделий
|Для обсуждения вопросов армяно-китайского военно-технического сотрудничества в Армении находится делегация из Китая
|Представители ВС Армении примут участие в "Международных армейских играх 2019"
|Никол Пашинян подтверждает, что удовлетворен беседой с Александром Лукашенко и продолжение обсуждения этого разговора не считает необходимым
|Пашинян: В заявлении Мамедьярова речь лишь шла о том, что министрам ИД РА и АР впервые за долгие годы удалось согласовать текст заявления
|Пашинян не согласен с утверждением о том, что замена министра обороны Арцаха может негативно повлиять на обороноспособности республики
|Никол Пашинян в Дилижане проводит встречу с участниками программы "НерУж"
|При поддержке Конверс Банка открылся Аргентинский центр
|При поддержке Фонда «Степан Гишян» учащиеся приграничного села Мовсес станут заниматься робототехникой
|Иностранные дипломаты считают, что уровень доверия общественности к выборам в Армении был беспрецедентным
|МИД Армении прокомментировал заявление главы МИД Азербайджана о достигнутых в Милане договоренностях
|Замминистра ИД Армении со своим греческим коллегой обсудили перспективы сотрудничества
|"Ассамблея Армян" объединит успешных и талантливых в рамках "Рождественской встречи"
|Конгрессмены США призывают Госдеп углубить военное сотрудничество с Арменией
|МИД РФ: Москва рассчитывает, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США
|Тигран Мкртчян и министр экономики Литвы обсудили перспективы сотрудничества
|Армен Гевондян и замминистра ИД Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|Киргизия поддерживает кандидатуру представителя Беларуси на пост Генсека ОДКБ
|В <День Клиента> руководящий состав Beeline представил посетителям новые предложения
|Известный испанский тренер Хинес Мелендес займет пост технического директора Федерации футбола Армении
|Адвокат Тигран Атанесян от имени Владимира Гаспаряна опроверг заявление СК
|Очерчивается состав нового кабмина Армении
|Washington Post: Ненасильственная народная власть армян заставила Саргсяна уйти в отставку. Однако, самый большой сдвиг еще впереди
|В столице Армении открылся полностью обновленный детско-юношеский центр творчества N3
|МЧС: На территории Армении имеются труднопроходимые дороги
|The Economist назвал Армению страной 2018 года
|Никол Пашинян и Анджей Каспшик обсудили шаги, направленные на формирование атмосферы доверия в зоне карабахского конфликта
|МИД АР: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта останется главной задачей для Азербайджана в 2019 году
|Никол Пашинян поздравил государственное информационное агентство "Арменпресс" со 100-летним юбилеем
|МО РА: Жизни 7 раненых военнослужащих ничего не угрожает
|Посол Армении в Тегеране: Американцы воспринимают значимость связей с Ираном для Армении
|Никол Пашинян: Правительство Армении намерено последовательно развивать в стране институты демократии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го декабря
|СК Армении возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Полиции
|Гражданина Армении задержали в Шереметьево с 3 кг драгоценностей
|Партию форели из Армении весом свыше 1 тонны задержали на складе в Домодедове
|Араик Арутюнян: Проект бюджета 2019 года закладывает основы для сокращения уровня бедности Арцаха
|Сергей Копыркин: Сотрудничество с регионами России поможет реализовать туристический потенциал Армении
|Андрей Бабко: Создание свободной экономической зоны в Мегри вызывает интерес у российских инвесторов
|Налоговая призывает представителей шоу-биза: платите налоги и спите спокойно
|Армянская налоговая уличила застройщиков в неуплате налогов в особо крупном размере
|Посол России: Армения и Россия ведут активный диалог в связи с вопросом по реализации российского кредита
|Сергей Копыркин: Фактор применения "мягкой силы" в Армении имеет большой резерв
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