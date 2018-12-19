Среда, 19 Декабря 2018 20:25

АрмИнфо. Бывший директор Музея-института Геноцида армян Айк Демоян назначен исполнительным директором международной гуманитарной инициативы "Аврора". Об этом сообщил Демоян на своей странице в соцсети Фаейсбук.

"С радостью сообщаю, что 19-го ноября по решению исполнительного совета гуманитарной инициативы "Аврора" назначен оперативным директором Инициативы", - написал Демоян. Айк Демоян - автор многочисленных монографий и научных статей на армянском, русском, английском и французском языках. С 2011 по 2015 года он занимал позицию секретаря Государственной комиссии по координации мероприятий, посвященных столетней годовщине Геноцида армян.

Международная гуманитарная инициатива "Аврора", созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива "Аврора" - это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она поддерживает и продвигает глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы "Аврора": премию "Аврора", Диалоги "Аврора", Гуманитарный индекс "Аврора", Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива "Аврора"

- филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 440 новых соратников и партнеров. "Аврора" рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству. Гуманитарная инициатива "Аврора" представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).