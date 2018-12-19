Среда, 19 Декабря 2018 20:22

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении выступила с разъяснением относительно возбуждения уголовного дела по факту смерти 57-летней жительницы Гюмри.

Как отмечается в сообщении надзорного органа, по факту смерти Джульетты Гукасян 2 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам п. 14, ч.2, статьи 112 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет - Ред.), проведены неотложные следственные действия, допрошены граждане Армении и служащие 102-ой базы, назначены экспертизы.

Согласно экспертному заключению, полученному 10 декабря, получены достаточные доказательства о том, что преступление совершил военнослужащий российской базы А.Р. 11 декабря А.Р, находившийся в тот момент на территории базы, был задержан следователем Следственного Комитета и представителем компетентного органа РФ, в порядке, установленном 8 статьей "Соглашения между РФ и Арменией о юрисдикции дел, связанных с пребыванием российской военной базы на территории Армении и взаимной юридической помощи". Данной статей устанавливается следующее: компетентными органами РА по делам подмандатным РА на территории российской базы в случае необходимости проведения суда, оперативного розыска, следственных или иных действий проводятся компетентными органами Армении совместно с компетентными органами РФ, либо компетентными органами РФ при наличии письменного ходатайства с армянской стороны, если их проведение не противоречит законодательству РФ.

"После задержания А.Р. не мог быть перемещен куда-либо с территории базы в соответствующее учреждение Армении, так как это противоречит законодательству РФ. А.Р. предъявлено обвинение по п.14 ч.2 статьи 112 УК. 12 декабря суд общей юрисдикции Ширакской области принял решение об избрании ареста в качестве меры пресечения>, - говорится в сообщении.

Решение суда РА об аресте приводится в исполнение на территории 102-й базы. Следователь СК проводит все необходимые следственные мероприятия с участием обвиняемого. Расследование проводят компетентные органы Армении, в соответствии с УПК РА и статьей 4 Соглашения. Последняя, в частности, устанавливает, что в отношении совершивших преступление на территории Армении служащих базы или членов их семей действует законодательство Армении и его компетентные органы.

В рамках предварительного следствия предприняты и предпринимаются все необходимые шаги для проведения полного, объективного, всестороннего расследования, придания правовой оценки деяниям виновных и обеспечения неизбежности ответственности.

Отметим, что 3 декабря в городе Гюмри по факту убийства 57-летней уборщицы было возбуждено уголовное дело. Женщина умерла в результате полученных тяжких телесных повреждений. Генпрокуратура Армении 11 декабря сообщила, что по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть, задержан военнослужащий 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. Посольство России в РА в связи с этим выступило с заявлением, призвав не политизировать вопрос, поскольку после инцидента стали звучать мнения о необходимости вывода российской военной базы из Армении. Сегодня же в беседе с журналистами и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян заявил, что нельзя политизировать уголовное дело в отношении военнослужащего 102-ой российской базы. По его словам, нельзя также проводить параллели между тем, что произошло 2 декабря в Гюмри, где была убита 57-летняя женщина, и расстрелом в том же Гюмри семьи Аветисян в 2015 году.