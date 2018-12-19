Среда, 19 Декабря 2018 19:35

АрмИнфо. Вопрос генсека ОДКБ не является приоритетным, поскольку эта должность на ротационной основе должна была в 2020 году быть передана Беларуси, напомнил в беседе с журналистами и.о. премьера Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что РА в ОДКБ решила более важные вопросы.

"К примеру, какая разница, кто является генсеком ОДКБ, если при том же Юрие Хачатурове Беларусь подписала с Азербайджаном договор о ставках систем "Полонез"? Мы подняли вопросы о стратегии организации на многие годы вперед, о ее сути, о взаимоотношениях в рамках структуры. Были подняты очень серьезные вопросы, которые не были подняты с первых дней существования организации. Вот что важно",- заявил Пашинян.

В качестве примера Пашинян привел голосование Армении на Генассамблее ООН по инициированной Украиной резолюции по Крыму (РА проголосовала "за" документ в числе 19 стра, ред.). "Все эти вопросы взаимосвязаны. Мы этим голосованием показали, как выполняем свои партнерские обязанности, а как выполняют другие? Мы обязательно поднимем этот вопрос",- резюмировал Пашинян.