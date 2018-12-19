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 Среда, 19 Декабря 2018 19:34
Наира Бадалян

Никол Пашинян: Оказалось, что Тигран Авинян получил грант до того, как вступил в должность вице-премьера

Никол Пашинян: Оказалось, что Тигран Авинян получил грант до того, как вступил в должность вице-премьера

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян доложили о результатах проверки информации, касающейся вице-премьера Тиграна Авиняна.

Напомним, созданная Тиграном Авиняном компания, занимающаяся производством цукатов, представила в 2018 году заявку и получила грант в размере 35 тысяч долларов США от Фонда развития сельского хозяйства. Ранее и.о. премьер-министра Никол Пашинян, касаясь информации о том, что учрежденная Тиграном Авиняном компания <Иригейт> для развития производства цукатов получила грант в размере 35 тысяч долларов от Фонда развития сельского хозяйства, заявил: <Я поручил изучить материалы дела и по результатам исследования сделаю свои выводы, хотя у меня есть тому свои объяснения>.

По словам Пашиняна, оказалось, что процесс получения гранта стартовал еще в феврале 2018 года и завершился до того, как Тигран Авинян вступил в должность вице- премьера. "Что и требовалось доказать. Процесс был завершен до его вступления в должность, следовательно, Авинян никоим образом не воздействовал на решение утверждения гранта>,- указал Пашинян.

Ранее, издание <Хетк> в публикации от 29 октября под заголовком <ООО вице- пермьера получило грант в размере 35 тыс. долларов США на развитие производства сухофруктов> написало, что основанная Тиграном Авиняном компания получила грант от Фонда развития сельского хозяйства, уже бывший директор которого - Гегам Геворкян в октябре был назначен министром сельского хозяйства. В ответ и.о.  министра сельского хозяйства Гегам Геворкян заявил журналистам, что этот процесс начался с февраля, когда Тигран Авинян не был членом правительства. <Он почти прошел большую часть этапов этого процесса до назначения вице-премьером. И просто момент конфиденциального предоставления гранта совпал с его назначением г вице- премьером>, - сказал Г.Геворкян.

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