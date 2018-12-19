Среда, 19 Декабря 2018 19:09

АрмИнфо. В секретных материалах про апрельскую войне нет ни слова о недостатке разведматериалов. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос о том, почему он назначил своим советником Аршака Карапетяна, который в дни апрельской войны являлся главой разведуправления Генштаба ВС РА.

Отвечая на вопрос о том, что тот же Карапетян в соответствии с секретным приказом 0038 был также вовлечен в события 1 марта 2008 года, Пашинян заметил, что в соответствии с данным приказом очень большая часть ВС была вовлечена в эти события: "Теперь мы же не может отделить эту часть от ВС?" При этом он подчеркнул, что все те, кого следствие сочтет виновными, будут наказаны по всей строгости закона.

Касаясь обвинений своих соратников, ныне министров, сделанных еще до революции в адрес прошлых властей о том, что Карапетяна после апрельской войны нельзя было назначать на должность военного атташе в дипведомстве РА в России, Пашинян подчеркнул, что все заявления его соратников и его самого, сделанные до революции, не являются приговором.

При этом Пашинян поставил под сомнение справедливость увольнения Карапетяна после апрельских событий. "Я прочитал сотни страниц секретных материалов про апрельскую войну, и, по сути, могу сказать, что нехватки в разведматериалах у нас не было. У нас есть много вопросов по апрельской войне, на которые должны быть даны ответы, и они, по мере возможности, должны быть представлены обществу",- заверил Пашинян, подчеркнув, что о скоплении азербайджанских войск по периметру передовой до апрельской войны знали многие: "Но я сейчас воздержусь от оценок".

Отвечая на вопрос журналистов о том, что после апрельской войны стали муссироваться различные версии о том, что "война была заранее спланирована сторонами и третьими силами", о том, что "руководство Армении по заранее запланированному сценарию согласилось оставить азербайджанской стороне 800 га территории", Пашинян заявил, что сам проинформирован об этих версиях: "Более того, после моего прихода к власти ко мне стала поступать определенная устная и даже письменная информация, но я сейчас не могу сказать ничего определенного, мы должны все изучить",- резюмировал и.о. премьера.