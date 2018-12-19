Среда, 19 Декабря 2018 19:03

АрмИнфо. "Мы попытаемся уместиться в 12 министерств",- заявил 19-го декабря журналистам и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, коснувшись будущей оптимизации госаппарата.

По его словам, правящая политическая сила выступила с инициативой сокращения числа министерств еще в период предвыборной агиткампании в ходе выборов в парламент. Пашинян не исключил, что возможно также будет сокращен штат первого вице-премьера, а и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян займется законотворческой деятельностью. Все это планы и пока что на уровне проекта, который предстоит обсудить, отметил он.

Ранее АрмИнфо сообщало, что на данном этапе обсуждается вопрос объединения министерств образования и науки, спорта и по делам молодежи, диаспоры и культуры в одно ведомство. Помимо этого, в планах министерство труда и социальным вопросам объединить с минздравом, а также собрать в одной структуре энергетиков, транспортников. Ожидается также создание министерства связи и высоких технологий. Отметим, что в небольшой Армении с населением менее 3 млн человек насчитывается 18 министерств, 3 вице-премьера и бесчисленное количество всевозможных комитетов, советов и комиссий.