Среда, 19 Декабря 2018 18:42

АрмИнфо. После революции нет армян Диаспоры и РА, есть просто армяне. Об этом на встрече с участниками программы "НерУж" в Дилижане заявил и.о.премьера Армении Никол Пашинян.

По его словам, в Армении создаются равные условия для всех армян с тем, чтобы они работали и открывали на родине свое дело. 'Я хочу, чтобы экономическую революцию совершило не правительство, а народ. Мы для этого делаем все возможное, создаем все условия, причем не на декларативном уровне, а на практичном",- заявил Пашинян, добавив, что рассматривается возможность создания венчурного капитала и исходящих из этого программ. И.о. премьера заявил о необходимости укрепления института стартапов.

При этом он высказался против предоставления армянам Диаспоры права на голосование во время выборов в Армении. "Это не целесообразно как с политической, так и технической точек зрения. К примеру, возьмем Россию, если армяне России получат право голосовать на выборах в Армении, то там должно быть открыто больше участков, чем в самой РА, насколько это целесообразно с политической точки зрения, да и технически будет очень сложно проконтролировать весь этот процесс",- объяснил Пашинян.

Он также заявил о высокой возможности упразднения Миндиаспоры. "Такая вероятность есть, но это не значить, что этими вопросами не будут заниматься иные ведомства. Функции работы с Диаспорой имеют практически все министерства Армении",- отметил Пашинян.

И.о. премьера также подчеркнул важность имплементации высоких технологий особенно в сферу обороны республики, что позволит ей более эффективно противостоять появляющимся угрозам.