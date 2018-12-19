Среда, 19 Декабря 2018 18:06

АрмИнфо.Aрмения не рассматривает возможность приобретения американского оружия, заявил и.о. премьера РА Никол Пашинян 19-го декабря коснувшись призыва советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского.

"Да, приехал Болтон (Джон Болтон. Ред.), было предложил, было заявление... На данный момент мы не видим конкретного предложения и возможности", - сказал Пашинян.

Отметим, что советник президента США по национальной безопасности вечером 24 октября посетил Ереван. Перед этим визитом Болтон посетил Москву, а 24-го с утра - Баку. После Еревана Болтон посетит Грузию. Комментируя вопрос возможности продажи США оружия Азербайджну, Болтон заявил: "Ситуация такая, Армения закупает вооружение в РФ, вооружение Азербайджана на 80 % тоже российское, это обстоятельство не способствует урегулированию конфликта, поскольку является дополнительным рычагом давления на стороны для России и не приводит к миру". Он добавил, что конкуренция является методом для решения некоторых вопросов. И в любом случае американское оружие лучше российского завил Болтон, добавив, что это обстоятельство надо учитывать при принятии законов.