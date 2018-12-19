Среда, 19 Декабря 2018 18:03

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 19 декабря принял участие в заседании Межведомственнок комиссии, координирующей реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA) и Документа о приоритетах партнерства между Арменией и ЕС.

Как сообщает пресс-служба правительства, в своем выступлении, Пашинян, в частности, заявил: "Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было важным шагом для углубления отношений с Европой и осуществления реформ в Армении. Реализация соглашения сама по себе является платформой для реформ, которая соотвествует программе правительства.

Я знаю, что на данный момент основной задачей Комиссии является координация процесса разработки "дорожной карты", и с этой целью Комиссия обсуждает различные сферы деятельности, включая торговлю, транспорт, энергетику и окружающую среду. Я знаю, что европейская сторона предоставила дорожную карту для реализации положений Соглашения, которые временно исполнялись", - омтетил и.о. премьера, призвав продолжать работы с европейской стороной для координации действий.

Пашинян также призвал активнее работать над внедрением Соглашения, так как нчаинается стадия реализации наиболее интенсивных и масштабных программ. И.о. премьер-министра отметил, что он, осознавая важность сотрудничества с Европой, будет переодически участвовать в работе комиссии.

На встрече были затронуты вопросы электронной связи и идентификации.

Отметим, что 24 ноября 2017 года между Арменией и ЕС было подписано Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое с 1 оюня 2018 года вступило в силу на сегодняшний день действует 80% положений соглашения. Остальнуе положения вступят в силу после ратификации документа странами-членами ЕС, на сегодняшний день из 28 стран соглашение ратифицировали 8 - Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния, Люксембург и Дания.

Данное двухсторонее соглашение включает в себя политическое, экономическое и отраслевое сотрудничество. Одной из целей соглашения является укрепление диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, путем развития тесных отношений между сторонами, поддержки укрепления демократии и политической, экономической и институциональной стабильности в Республике Армения, а также расширения сотрудничества в торговле. Основными областями явяются - юстиция, безопасность, экономика, сельское хозяйство и инфраструктурым, окружающая среда и климат, ащита интересов потребителей, вопрпосы миграции, информационное общество, социальная политика, образования и наука, культура, здравоохраненение, территориальное развитие, статистика.

2 июля 2018 года по решению премьер-министра была создана межведомственная комиссия, координирующей мероприятия, обеспечивающая реализацию Соглашения о приоритетах партнерства между Республикой Армения и Европейским Союзом. Данная комиссия за последние месяцы обсуждала различные мероприятия в различных сферах, включая торговлю, транспорт, энергетику, охрану окружающей среды и др.

Дорожная карта разработанная РА-ЕС в связи с CEPA, армянской стороной и уже предоставленная европейской стороне, состоит из двух частей: Во-первых, в нее включены вопросы связанные с торговлей, а во-вторых, отраслевое сотрудничество, которое охватывает целый ряд областей, включая транспорт, энергетику, окружающую среду, налогообложение, правосудие, миграцию, сельское хозяйство и защиту потребителей. Данная дирожнбая карта в настоящее время включает только те меры, которые уже вступили в силу.

27 ноября 2018 года прошло первое заседание комитета по пратнерству между Арменией и ЕС предусмотренных соглашением. В ходе заседания Партнерского комитета был обсужден проект дорожной карты, подготовленной Правительством Республики Армения. Европейская сторона была удовлетворена проектом <дорожная карта> как хорошей отправной точкой для реализации Соглашения.