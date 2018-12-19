Среда, 19 Декабря 2018 17:47

АрмИнфо.Новое правительство Армении не обсуждало с Россией вопрос документально закрепленных гарантий об отсутствии в биолабораториях в Армении иностранных военных. Об этом сказал журналистам 19-го декабря и.о. премьер-министра Никол Пашинян, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова.

"Я могу сказать, что раньше подобное соглашение обсуждалось с армянскими властями. При нашем правительстве мы никогда по этой теме с российскими коллегами не обсуждали этого", - заявил и.о главы правительства Армении.

Что касается заявления главы российского МИД о подготовке подобного документа, Пашинян сказал, что нужно подробнее уточнить у главы МИД России, о чем именно идет речь.

Напомним, 17 декабря в эфире Радио "Комсомольская правда" глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Ереван готовят в настоящее время документ, который должен гарантировать отсутствие в биолабораториях на территории Армении иностранных военных. Отвечая на вопрос, как Россия намерена решать вопрос существования и активной работы зарубежных биолабораторий в постсоветских странах, в том числе в Армении и Грузии, Сергей Лавров сказал, что с Арменией завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать отсутствие каких-либо рисков и угроз и транспарентность. "С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, который будет гарантировать, что все, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия каких-либо угроз и рисков", - отметил министр, добавив, что подобное соглашение готовится также с Казахстаном.

Министерство иностранных дел Армении отреагировал на это заявление Лаврова. <Из контекста сказанного становится ясно, что речь идет о биолаборатириях. Сотрудничество в сфере контроля над санитарно-эпидемиологиеской ситуацией является составляющей повестки нашей страны. Армения выполняет все свои международные обязательства в направлении мирного использования научных исследований в микробиологической сфере>,- говорится в заявлении МИД.

Ранее "Коммерсант" писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечалось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории. Во время визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда.