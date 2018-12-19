Среда, 19 Декабря 2018 17:28

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения), продолжая свою стратегию предоставления кредитов на наилучших условиях для клиентов, запустил Новогоднюю акцию по кредитам под залог золотых изделий с пониженными эффективными процентными ставками. Как сообщает пресс-служба банка, в рамках акции кредиты под залог золотых изделий предоставляются по годовой номинальной процентной ставке - начиная от 0% (эффективная годовая процентная ставка – начиная от 13%)

со сроком погашения до 2-х лет, причем порядок погашения кредита выбирается клиентом на его усмотрение. Кредит выдается в размере до 150% от оцененной стоимости золота.

Оформляя кредиты под залог золота в Банке ВТБ (Армения), в случае необходимости Банк может предоставить средства для погашения действующего кредита клиента в другом банке и оформления в Банке ВТБ Армения нового кредита по более выгодным условиям. Решение о предоставлении кредита принимается в течение считанных минут, а оформление кредита происходит на месте и занимает всего несколько минут. Для получения кредита клиенту необходимо представить минимальный пакет документов - документ, удостоверяющий личность и номер общественных услуг (социальную карту).

Кроме того, в Банке ВТБ (Армения) действует особое предложение для рефинансируемых ломбардных кредитов. Переместив кредиты под залог золота из других банков или кредитных организаций в Банк ВТБ (Армения), клиенты смогут получить сумму на 40% больше от оцененной стоимости залога.

Более подробную информацию об условиях кредитования в Банке ВТБ (Армения) можно узнать в филиалах Банка, на официальном сайте www.vtb.am, в Контактном центре Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 90.4 млрд драмов ($186.8 млн), с годовым ростом на 15,9%. В общем кредитном портфеле банка доля розницы достигает 53%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) составляет на рынке 11%. По потребительским кредитам Банк удерживает 2-ую позицию – 77.2 млрд драмов ($159.6 млн) или 46,6% в кредитном портфеле. В годовом разрезе кредитования Банк ВТБ (Армения) нарастил объем потребкредитов на 23,3%. В суммарном объеме потребительского кредитования доля Банка ВТБ (Армения) на рынке превышает 13%.

Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.