Среда, 19 Декабря 2018 17:22

АрмИнфо. В процессе карабахского урегулирования ничего нового нет. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

<Активность такая, какая она видна со стороны. Могу сказать, что нынешняя активность находится на низком уровне>,- заявил он. Касаясь заявления главы внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмара Мадебярова о динамике в карабахском процессе, Пашинян заявил, что речь всего лишь шла о том, что министрам ИД двух стран впервые за долгие годы удалось согласовать текст заявления. <Подобных заявлений за последние 25 лет было множество>,- заверил Пашинян, подчеркнув, что его удивляют прогнозы некоторых армянских экспертов о том, что вокруг карабахского урегулирования происходят какие-то диверсионные процессы. <Почему те же эксперты, к примеру, не думают о том, что властям Армении удалось привести веские доводы относительно своей позиции>,- заявил он, добавив, что ни он, ни члены его кабмина не участвовали в официальных переговорах. <Я лишь дважды разговаривал с главой Азербайджана>,- напомнил Пашинян.