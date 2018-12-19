Среда, 19 Декабря 2018 10:52

АрмИнфо. В столице Армении - Ереване открылся полностью обновленный детско-юношеский центр творчества N3. В церемонии открытия центра приняли участие и.о. министра охраны природы Эрик Григорян, мэр Еревана Айк Марутян, постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп, другие официальные лица.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства охраны природы РА, всего в реализацию проекта было инвестировано 400 млн драмов, из которых 87,5% средств вложил столичный муниципалитет, а оставшиеся - Зеленый климатический фонд. Центр предлагает для 800 воспитанников услуги спорта и искусства. Разбитые по 34 группам посетители заведения теперь получили возможность заниматься в отремонтированном, безопасном, теплом и светлом здании. И.о. министра охраны природы РА Эрик Григорян, поздравив воспитанников и преподавателей центра, выразил уверенность в том, что еще больше детей смогут заниматься спортом и искусством в новых, хороших условиях. Он подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству министерства, мэрии Еревана и Программы развития ООН, усилиями которых и была осуществлена программа с применением компонента энергоэффективности. Мэр Еревана Айк Марутян в своем выступлении отметил, что муниципалитет и в дальнейшем будет создавать возможности для формирования у молодого поколения здорового образа жизни и праздничного настроения.