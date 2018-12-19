Среда, 19 Декабря 2018 10:51

АрмИнфо. МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 19-го декабря на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

Согласно информации, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей.

На дорогах Горис-Сисиан-Зангер, в также Арагаце - местами наблюдается гололед. В Варденисе идет снег. В Котайке, в Джермуке,

Горисе, <горе Мегри>, Сараван-Зангер, на перевале Варденяц - туман. МЧС рекомендует водителям ездить в регионы только на автомобилях с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество автомобилей.