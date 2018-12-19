Среда, 19 Декабря 2018 10:48

АрмИнфо. Влиятельный британский журнал The Economist назвал Армению "Страной года".

Как отмечается в статье издания, ежегодная номинация "Страна года" вручается не самой влиятельной нации, ни самой богатой стране, ни самой вкусной еде. Она ознаменует прогресс. А именно - какая страна изменилась в лучшую сторону за последние 12 месяцев.

Как говорится в статье The Economist, новому руководству Армении удалось не допустить насилия (в ходе морной, ненасильственной смены власти - ред.). "Президент Армении Серж Саргсян попытался продлить срок своего правления, став премьер- министром. Однако люди вышли на улицу в знак протеста. Никол Пашинян, харизматичный и бородатый бывший журналист и депутат, пришел к власти легально на волне протеста против коррупции и некомпетентности. Его блок набрал 70% голосов на последующих выборах. Никто не был убит. России не дали повода для вмешательства", - отмечают авторы статьи.

Вместе с тем, The Economist указывает, что "неприятный территориальный конфликт между Арменией с Азербайджаном" еще не разрешен и может вспыхнуть вновь. "Тем не менее, древняя и часто плохо управляемая нация в нестабильном регионе имеет шансы на демократию и обновление. По этой причине Армения является нашей "Страной года", - пишут авторы публикации, добавив в конце "Shnorhavorum yem! (последнее слово написано на армянском в английской транскрипции, что означает - Поздравляем!, ред.).