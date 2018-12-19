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АрмИнфо.Поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется главной задачей для Азербайджана в 2019 году. Об этом, как сообщает Trend, сказал накануне министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года.
"Одной из важных задач было укрепление нашей независимости. Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года. Основная цель
- добиться каких-то ощутимых результатов, это не только моя мечта, но и, я думаю, это мечта каждого азербайджанца. Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли какого-то взаимопонимания", - сказал министр.
Мамедъяров отметил, что в следующем месяце состоится встреча с главой МИД Армении. "Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан за мирное решение конфликта", - сказал министр.
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|The Economist назвал Армению страной 2018 года
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|МИД АР: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта останется главной задачей для Азербайджана в 2019 году
|Никол Пашинян поздравил государственное информационное агентство "Арменпресс" со 100-летним юбилеем
|МО РА: Жизни 7 раненых военнослужащих ничего не угрожает
|Посол Армении в Тегеране: Американцы воспринимают значимость связей с Ираном для Армении
|Никол Пашинян: Правительство Армении намерено последовательно развивать в стране институты демократии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го декабря
|СК Армении возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Полиции
|Гражданина Армении задержали в Шереметьево с 3 кг драгоценностей
|Партию форели из Армении весом свыше 1 тонны задержали на складе в Домодедове
|Араик Арутюнян: Проект бюджета 2019 года закладывает основы для сокращения уровня бедности Арцаха
|Сергей Копыркин: Сотрудничество с регионами России поможет реализовать туристический потенциал Армении
|Андрей Бабко: Создание свободной экономической зоны в Мегри вызывает интерес у российских инвесторов
|Налоговая призывает представителей шоу-биза: платите налоги и спите спокойно
|Армянская налоговая уличила застройщиков в неуплате налогов в особо крупном размере
|Посол России: Армения и Россия ведут активный диалог в связи с вопросом по реализации российского кредита
|Сергей Копыркин: Фактор применения "мягкой силы" в Армении имеет большой резерв
|Посол России: Окончательной договоренности по вопросу биолабораторий между Москвой и Ереваном пока нет
|Сергей Копыркин: Россия работает над созданием возможности прямого диалога Армении с Азербайджаном
|Сергей Копыркин: В основе решения вопроса в связи с Генсеком ОДКБ будет лежать принцип укрепления структуры
|Посол России: Внутриполитические события в Армении не повлияли и не изменили стратегические отношения между двумя странами
|Посол России: Политизация убийства в Гюмри недопустима
|Делегация Полиции Армении посетила Грузию
|Президент Армении поздравил народ Катара с национальным праздником
|На Генассамблее ООН Армения проголосовала против резолюции <О милитаризации Автономной республики Крым, Севастополя, а также районов Черного и Азовского морей>
|Адвокат Манвела Григоряна утверждает, что его имущество нажито законным путем
|По факту очевидной дачи и получения взятки в прокуратуре Еревана возбуждено уголовное дело
|В Армении началось слаживание военнослужащих подразделений инженерных войск ЮВО
|Роберт Кочарян отреагировал на решение суда об отказе рассмотрения иска против Никола Пашиняна о защите чести и достоинства Кочаряна
|Эммануэль Макрон: Франция будет и впредь поддерживать Армению в осуществлении реформ
|МИД Армении отреагировал на заявление Лаврова о работе иностранных биолабораторий
|Состояние солдата, получившего огнестрельное ранение в голову, оценивается как тяжелое
|В Армении с 18 по 22 декабря ожидаются осадки и туман
|ААА: США приветствуют демократические выборы в Армении
|СК Армении отказал в возбуждении уголовных дел по 32 сообщениям о нарушениях в ходе внеочередных выборов
|Экс-премьер Карен Карапетян покидает Республиканскую партию Армении
|В Армении есть труднопроходимые автодороги
|Армения и Россия заявляют о готовности к еще большему расширению рамок существующего взаимодействия в сфере чрезвычайных ситуаций
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го декабря
|По факту превышения полномочий, возбуждено уголовное дело против бывшего замминистра транспорта, связи и информтехнологий Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий
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