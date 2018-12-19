Среда, 19 Декабря 2018 10:03

АрмИнфо.Поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется главной задачей для Азербайджана в 2019 году. Об этом, как сообщает Trend, сказал накануне министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года.

"Одной из важных задач было укрепление нашей независимости. Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года. Основная цель

- добиться каких-то ощутимых результатов, это не только моя мечта, но и, я думаю, это мечта каждого азербайджанца. Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли какого-то взаимопонимания", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что в следующем месяце состоится встреча с главой МИД Армении. "Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан за мирное решение конфликта", - сказал министр.