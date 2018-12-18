Вторник, 18 Декабря 2018 20:34

АрмИнфо.И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян поздравил государственное информационное агентство "Арменпресс" со 100- летним юбилеем.

В поздравительном послании, которое распространила пресс-служба правительства, в частности, говорится: "Дорогие "Арменпрессовцы. Сердечно поздравляю информационное агентство "Арменпресс" со 100-летним юбелеем. Агентство своей вековой деятельностью заняло свое уникальное место в истории Республики Армения. В богатых архивных материалах агентства хранятся информации и фотографии о наиболее важных событиях в жизни наших трех республик, которые являются важной частью документального наследия страны", - подчеркнул Никол Пашинян.

Оценив пройденный агентством путь, и.о. премьера выразил уверенность в том, что "Арменпресс" и впредь будет оказывать услуги по предоставлению достоверной информации об Армении и за ее пределами, защите прав гражданика, как представителя четвертой ветви власти. "Желаю всему коллективу "Арменпресс" невероятной творческой энергии, новых достижений и успехов в дальнейшей ответственной деятельности",- говорится в обращении Никола Пашиняна.