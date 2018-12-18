Вторник, 18 Декабря 2018 20:02

АрмИнфо.В целях более эффективного лечения раненых и травмированных военнослужащих с начала декабря по сегодняшний день из гарнизонных госпиталей в Ереванский гарнизонный клинический госпиталь и гражданские медучреждения Армении переведены 7 военнослужащих. Об этом говорится в разъяснениях Министерства обороны РА в связи с широко распространившимися сообщениями о ранениях солдат.

Как передает пресс-служба ведомства, 1 из 7 военнослужащих имеет ожоги II-III степени, еще один солдат был переведен из реанимации в сердечно-легочное отделение. У одного из военнослужащих, который в указанный период был доставлен в Ереван, было зафиксировано огнестрельное ранение в брюшную полость. Двое военнослужащих пострадали от взрывов мин, 17 и 18 декабря еще двое военнослужащих были переведены в гарнизонную клинику МО РА с огнестрельными ранениями. Все военнослужащие находятся по контролем врачей. В данный момент их жизни ничего не угрожает.

Согласно источнику, Министерство обороны постоянно и последовательно предпринимает усилия к обеспечению безопасности воинской службы.Тем не менее, к сожалению, в обычной повседневной жизни вооруженных сил, осуществляющих крупномасштабное боевое дежурство, не исключены

случаи, в результате которых военнослужащие могут получить травмы и ранения различной степени тяжести. Министерство обороны делает все возможное для оказания высококачественной медицинской помощи военнослужащим, пострадавшим от подобных несчастных случаев. В некоторых случаях медицинская помощь оказывается в гарнизонных больницах или, при необходимости, в гарнизонном госпитале министерства обороны Республики Армения или в специализированных медицинских учреждениях гражданского назначения. Указанные в СМИ случаи произошли в разных воинских частях, в разное время и при разных обстоятельствах. Поэтому пытаться найти между ними общую связь, а тем более, представлять их как результат одного несчастного

случая, ошибочно.