Вторник, 18 Декабря 2018 20:00

АрмИнфо.Несмотря на давления Вашингтона на Ереван для сокращения отношений с Тегераном, американцы воспринимают значимость связей с Ираном для Армении. Такое мнение, как сообщает иранское агентство ИРНА, выразил Посол Армении в Иране Арташес Туманян, выступая накануне на конференции "Отношения Ирана и Армении: возможности и вывозы".

Посол заявил о том, что последние события в Армении не оказали влияния на внешнюю политику страны. Туманян выразил интерес Еревана к развитию импорта иранского газа и к развитию экспорта электричества. Он также выразил надежду на увеличение торгового оборота двух стран в ближайшем будущем.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между странами в январе-октябре составил 296,8 млн долларов США, с годовым ростом на 40,5%. Экспорт из Армении составил 84,3 млн долларов (рост на 24,7%), а импорт - 212,5 млн долларов (рост на 48%).