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АрмИнфо.Несмотря на давления Вашингтона на Ереван для сокращения отношений с Тегераном, американцы воспринимают значимость связей с Ираном для Армении. Такое мнение, как сообщает иранское агентство ИРНА, выразил Посол Армении в Иране Арташес Туманян, выступая накануне на конференции "Отношения Ирана и Армении: возможности и вывозы".
Посол заявил о том, что последние события в Армении не оказали влияния на внешнюю политику страны. Туманян выразил интерес Еревана к развитию импорта иранского газа и к развитию экспорта электричества. Он также выразил надежду на увеличение торгового оборота двух стран в ближайшем будущем.
Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между странами в январе-октябре составил 296,8 млн долларов США, с годовым ростом на 40,5%. Экспорт из Армении составил 84,3 млн долларов (рост на 24,7%), а импорт - 212,5 млн долларов (рост на 48%).
|Никол Пашинян поздравил государственное информационное агентство "Арменпресс" со 100-летним юбилеем
|МО РА: Жизни 7 раненых военнослужащих ничего не угрожает
|Посол Армении в Тегеране: Американцы воспринимают значимость связей с Ираном для Армении
|Никол Пашинян: Правительство Армении намерено последовательно развивать в стране институты демократии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го декабря
|СК Армении возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Полиции
|Гражданина Армении задержали в Шереметьево с 3 кг драгоценностей
|Партию форели из Армении весом свыше 1 тонны задержали на складе в Домодедове
|Араик Арутюнян: Проект бюджета 2019 года закладывает основы для сокращения уровня бедности Арцаха
|Сергей Копыркин: Сотрудничество с регионами России поможет реализовать туристический потенциал Армении
|Андрей Бабко: Создание свободной экономической зоны в Мегри вызывает интерес у российских инвесторов
|Налоговая призывает представителей шоу-биза: платите налоги и спите спокойно
|Армянская налоговая уличила застройщиков в неуплате налогов в особо крупном размере
|Посол России: Армения и Россия ведут активный диалог в связи с вопросом по реализации российского кредита
|Сергей Копыркин: Фактор применения "мягкой силы" в Армении имеет большой резерв
|Посол России: Окончательной договоренности по вопросу биолабораторий между Москвой и Ереваном пока нет
|Сергей Копыркин: Россия работает над созданием возможности прямого диалога Армении с Азербайджаном
|Сергей Копыркин: В основе решения вопроса в связи с Генсеком ОДКБ будет лежать принцип укрепления структуры
|Посол России: Внутриполитические события в Армении не повлияли и не изменили стратегические отношения между двумя странами
|Посол России: Политизация убийства в Гюмри недопустима
|Делегация Полиции Армении посетила Грузию
|Президент Армении поздравил народ Катара с национальным праздником
|На Генассамблее ООН Армения проголосовала против резолюции <О милитаризации Автономной республики Крым, Севастополя, а также районов Черного и Азовского морей>
|Адвокат Манвела Григоряна утверждает, что его имущество нажито законным путем
|По факту очевидной дачи и получения взятки в прокуратуре Еревана возбуждено уголовное дело
|В Армении началось слаживание военнослужащих подразделений инженерных войск ЮВО
|Роберт Кочарян отреагировал на решение суда об отказе рассмотрения иска против Никола Пашиняна о защите чести и достоинства Кочаряна
|Эммануэль Макрон: Франция будет и впредь поддерживать Армению в осуществлении реформ
|МИД Армении отреагировал на заявление Лаврова о работе иностранных биолабораторий
|Состояние солдата, получившего огнестрельное ранение в голову, оценивается как тяжелое
|В Армении с 18 по 22 декабря ожидаются осадки и туман
|ААА: США приветствуют демократические выборы в Армении
|СК Армении отказал в возбуждении уголовных дел по 32 сообщениям о нарушениях в ходе внеочередных выборов
|Экс-премьер Карен Карапетян покидает Республиканскую партию Армении
|В Армении есть труднопроходимые автодороги
|Армения и Россия заявляют о готовности к еще большему расширению рамок существующего взаимодействия в сфере чрезвычайных ситуаций
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го декабря
|По факту превышения полномочий, возбуждено уголовное дело против бывшего замминистра транспорта, связи и информтехнологий Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий
|Дворцы, галереи, фонтаны ...
|Партия "Сасна Црер" озабочена заявлением Лаврова
|Армен Саркисян с Мамукой Бахтадзе в Тбилиси провели беседу тет-а-тет
|Первое заседание парламента 7-ого созыва состоится не ранее 7 января
|Айк Марутян: Мы должны выявить все нарушения в мэрии и подотчетных ей организациях
|Зимние каникулы в школах Армении начнутся 24 декабря
|СНБ развеивает мифы: Все виды связи в случае необходимости могут быть прослушаны, а сообщения - расшифрованы
|Москва и Ереван готовят документ, гарантирующий отсутствие в биолабораториях на территории Армении иностранных военных
|Сенаторы и конгрессмены США поздравили и.о. премьер-министра Армении с победой на досрочных выборах в парламент
|Среди погибших от газового отравления в Московской области есть граждане Армении
|СНБ: За всю новейшую историю Армении было выявлено 20 случаев агентурной работы в пользу Азербайджана и 1 случай в пользу Турции
|ACBA-Credit Agricole Bank запустил акцию по карточным кредитам - “100 дней без процентных выплат”
|Артак Зейналян: Я призываю журналистов не особенно углубляться в содержании прослушки разговора между и.о. премьер-министра с главой СНБ
|Beeline обновил офис продаж и обслуживания в Нор-Норке
|Начальник полиции Армении призвал сотрудников тщательно подготовиться к прибытию туристов в новогодние праздники
|ВПК Азербайджана начинает производство новых автоматов
|Спикер Нижней палаты Парламента Чехии: Причина, по которой Соглашения между Армений и ЕС по сей день не ратифицировано - чисто техническая
|В Армении стартовала программа "Имею диабет, не имею проблем"
|И.о. министра юстиции: Впервые в истории Армении был освобожден пожизненно заключенный
|Армянский взгляд на болгарский Пловдив: в Ереване состоялась фотовыставка, посвященная Столице европейской культуры 2019 года
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