Вторник, 18 Декабря 2018 19:42

АрмИнфо. Правительство Армении намерено последовательно осуществлять реформы, направленные на институциональное развитие институтов демократии, в этом контексте важно сотрудничество с USAID. Об этом 18 декабря, принимая заместителя администратора Бюро USAID по Европе и Евразии Брока Бирмана, заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, и.о. премьер-министра подчеркнул важность развития и расширения эффективного сотрудничества с USAID по различным направлениям. Он подчеркнул, что визит Брока Бирмана в Армению является хорошей возможностью для определения сфер дальнейшего сотрудничества. "Наша цель после политической революции добиться революции экономической. На пути в реализации этих важнейших изменений мы намерены активно сотрудничать с USAID. Наши шаги направлены на укрепление демократии, улучшение предпринимательской среды, привлечение инвестиций, развитие гражданского общества", - сказал Никол Пашинян. Он посчитал перспектиными направлениями сотрудничества такие сферы, как сельское хозяйство, инфраструктуры и образование. И.о. премьер-министра подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в экономическом взаимодействии с США и в увеличении объемов товарооборота.

Брок Бирман, поздравив Никола Пашиняна с проведением на высоком уровне внеочередных парламентских выборов, подчеркнул, что для него честь встретиться с и.о. премьер-министра РА в этот исторический для Армении день. "USAID готово работать с правительством РА для еще большего усиления демократических институтов в Армении, борьбы с коррупцией, а также содействия торговле и инвестициям", - сказал Брок Бирман.