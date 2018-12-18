Вторник, 18 Декабря 2018 19:02

АрмИнфо. Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна.

Согласно сообщению пресс-службы СК РА, уголовное дело возбуждено после выявления новых фактов в рамках следствия по иску бывшего владельца компании "Кинг-Делюкс" Артура Арутюняна против лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. По данным следствия, перед парламентскими выборами в январе-феврале 2012 года бывший начальник полиции Владимир Гаспарян обещал вмешаться и помочь Арутюняну в решении вопроса платных перевозок, если последний поможет Республиканской партии Армении набрать голоса избирателей. Он поручил подчиненным не препятствовать предпринимательской деятельности Арутюняна, в том числе, в случае нарушения правил дорожного движения. Одновременно полицейским было поручено "создать препятствия для бесплатных автобусов благотворительного фонда "Царукян". Все эти обстоятельства, считает следствие, содержат признаки злоупотребления должностным положением, в связи с чем и возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по материалам о препятствовании вступлению хозяйствующих субъектов на

рынок или их вытеснении с него. Согласно материалам уголовного дела, транспортные компании "Кинг Делюкс" и "Транс Комфорт" осуществляли пассажирские перевозки по направлениям Абовян-Ереван-Абовян и Чаренцаван- Ереван-Чаренцаван. Бывший владелец этих компаний Артур Арутюнян (по прозвищу "Палач") сообщил, что сотрудники благотворительного фонда "Гагик Царукян", пытаясь воспрепятствовать деятельности указанных фирм, в 2012-2016 годах стал бесплатно перевозить пассажиров. В результате компании понесли серьезные финансовые потери и обанкротились. В 2015 году обе компании были приобретены фирмой "Мульти автотранс", которая сейчас осуществляет платные перевозки.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 196 Уголовного кодекса Армении (ограничение конкуренции, которое направлено на вытеснение хозяйствующего субъекта с рынка). Следователи проводят необходимые мероприятия для выявления всех обстоятельств дела.